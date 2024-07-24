Методист Попова объяснила долголетие жирафа Самсона

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Методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова объяснила долголетие жирафа Самсона, скончавшегося на 31-м году жизни в Московском зоопарке, хорошей генетикой.
«30 лет — это очень здорово. У нас изначально прародители тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 Самсон две недели он не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Попова.Ранее сообщалось, что легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. В Мосвку жираф приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. При этом уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно.
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