Microsoft заявила, что российские хакеры взломали учётные записи её сотрудников

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Американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.
По данным компании, якобы связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к «крайне небольшому проценту» корпоративных почтовых ящиков представителей руководства компании, а также отдельных сотрудников, в том числе из подразделений по кибербезопасности. Корпорация утверждает, что хакеры похитили документы, которые содержали информацию об их группе.
Microsoft обнаружила государственную атаку на корпоративные системы 12 января, и уже начала расследование инцидента.
Украинский оператор связи «Киевстар» понёс убытки примерно на 95 миллионов долларов. Российские хакеры уничтожили практически всю сетевую инфраструктуру провайдера. Российские хакеры из группировки «Солнцепёк» взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».
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Артем Путинцев