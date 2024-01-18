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Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры

18 января 2024, 18:27
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинский оператор связи «Киевстар» понёс убытки примерно на 95 миллионов долларов. Российские хакеры уничтожили практически всю сетевую инфраструктуру провайдера.
Как сообщили в международном телекоммуникационном холдинге Veon, в который входит компания, в сумму убытков включены затраты на многочисленные меры по удержанию клиентов, а также серия немаленьких компенсаций. Ведь тысячи виртуальных серверов были полностью уничтожены в результате хакерской атаки, напоминает телеграм-канал Readovka.

Российские хакеры взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».


Ответственность за разрушение сетевой инфраструктуры крупнейшего на Украине интернет-провайдера и оператора связи взяли на себя представители российской хакерской группировки «Солнцепёк».

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Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за уничтоженных французских наёмников
Захарова: Посла Франции вызвали в МИД РФ после удара по базе наёмников
18 января 2024, 19:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ из-за уничтожения ВС РФ здания, где находились иностранные боевики в Харькове, большая часть которых были французами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», - цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
18 января 2024, 18:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась прорваться на территорию России через границу в Брянской области, однако получили достойный отпор от пограничников и отступили, понеся потери. Об этом сообщает Mash.
По информации издания, 20 украинских диверсантов, вооруженных автоматами, пулеметами и гранатами предприняли попытку атаковать грузовой автомобиль в селе Зёрново Суземского района Брянской области.

Однако они были оперативно вычислены российскими пограничниками, которые вступили с ними членами диверсионной группы в бой. После чего украинские боевики вынуждены были отступить, понеся потери в живой силе.

11 января трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы.

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Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны»
18 января 2024, 17:12

Фото: iStock/id-art

Национальное агентство по противодействию коррупции Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
Отмечается, что причиной внесения в этот список послужил факт того, что компания Barry Callebaut сохраняет в РФ 3 фабрики, а также продолжает платить налоги. Согласно информации источника, список пополняется с целью ухода из России международных организаций.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. 4 января Украина также пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici, а еще через несколько дней в данный список попала сеть ресторанов быстрого питания Subway.

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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
18 января 2024, 16:55

Фото: iStock/zabelin

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, написало в своем телеграм-канале, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР.
Отмечается, что сброс боеприпаса произошел в 15.40. На данный момент последствия от атаки украинских войск не разглашаются. Также несколькими снарядами противник атаковал Ясиноватский район.

Ранее сообщалось, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике. ВСУ выпустили четыре снаряда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#всу
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#снаряд
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В ДНР высказались о появлении на фронте женской роты ВСУ
Гагин: женскую роту ВСУ направили на фронт с целью выполнения пиар-задач
18 января 2024, 16:45

Фото: istock / Valeriia Sivakova

Вооруженные силы Украины направили на передовую женскую роту для выполнения пиар-задач.

Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает «Российская газета».

Как утверждает Гагин, за счет физиологических особенностей женщинам намного посложнее приходится на фронте и целесообразность их нахождения на фронте вызывает сомнения. Он добавил, что женщины-военнослужащие были в рядах ВСУ и до этого, однако он отметил, что не помнит, чтобы из них формировались полноценные подразделения.

«Не совсем понятно, как она (женская рота) встроится в общую структуру и кто ей командует. Я думаю, это очередная агитка (президента Украины Владимира) Зеленского, которая должна показать, что украинские женщины вышли на борьбу с Россией и, увы, гибнут. Когда это начнется, тут же обвинят российских военных в том, что они убивают женщин», — выдвинул предположение советник.
Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине нудно начать мобилизацию женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#днр
#всу
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Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ
18 января 2024, 16:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Министр обороны Украины Рустем Умеров вынужден был признать, что снарядный голод приносит серьезные проблемы ВСУ. Об этом он заявил на открытии конференции «артиллерийской коалиции», его слова приводятся на сайте украинского Минобороны.
«Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы», - заявил Умеров.


Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

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#пво
#дроны
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МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
18 января 2024, 16:11

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

Сообщается, что за прошедшие сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ
Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР
18 января 2024, 16:04

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России армия освободила населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. Для этого использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Таким образом, за минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику. Кроме того, российским военным удалось уничтожить три вражеские артиллерийские системы М777, САУ Paladin и «Гвоздика», и гаубицу Д-30.

Накануне также сообщалось, что российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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#всу
#вс рф
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На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата
18 января 2024, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине в некоторых областях перестали оказывать медицинскую помощь без предоставления справки из военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна» местных жителей.
Согласно сообщению, для того, чтобы планово лечь в государственную больницу мужчины призывного возраста помимо основных документов должны предоставить справку из военкомата. При отсутствии подобной справки администрации больниц под любым предлогом пытаются отказать в госпитализации, например, ссылаются на отсутствие мест в лечебном утверждении.

Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.

Теперь граждане Украины не хотят рисковать и стараются обращаться за медицинской помощью в частные клиники. Там никаких справок не требуется. Из-за этого сильно выросла нагрузка на частные стационары.

Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.

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