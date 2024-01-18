Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Украинский оператор связи «Киевстар» понёс убытки примерно на 95 миллионов долларов. Российские хакеры уничтожили практически всю сетевую инфраструктуру провайдера.
Как сообщили в международном телекоммуникационном холдинге Veon, в который входит компания, в сумму убытков включены затраты на многочисленные меры по удержанию клиентов, а также серия немаленьких компенсаций. Ведь тысячи виртуальных серверов были полностью уничтожены в результате хакерской атаки, напоминает телеграм-канал Readovka.
Российские хакеры взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».
Ответственность за разрушение сетевой инфраструктуры крупнейшего на Украине интернет-провайдера и оператора связи взяли на себя представители российской хакерской группировки «Солнцепёк».
Читайте также:
Тысячи виртуальных серверов разрушили в результате кибератаки на «Киевстар»
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
Российские хакеры взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».
Читайте также:
Тысячи виртуальных серверов разрушили в результате кибератаки на «Киевстар»
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
Александр Бойцов