Михаил Ефремов не сможет выйти из тюрьмы по УДО из-за найденного у него смартфона

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Актер Михаил Ефремов не сможет выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения из-за обнаруженного у него в камере смартфона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Примечательно, что о проверках никто из осужденных не знал, поэтому спрятать что-либо запрещенное успели не все. В их числе и Ефремов — в его личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.
Согласно информации канала, неизвестно, как смартфон оказался у артиста. Для ИК-4 произошедшее нетипично, поскольку в тюрьме за этим следят довольно строго.
Уточняется, что актер сможет выйти по УДО только в том случае, если докажет, что телефон не имеет к нему никакого отношения.
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Согласно информации канала, неизвестно, как смартфон оказался у артиста. Для ИК-4 произошедшее нетипично, поскольку в тюрьме за этим следят довольно строго.
Уточняется, что актер сможет выйти по УДО только в том случае, если докажет, что телефон не имеет к нему никакого отношения.
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Екатерина Коршунова