Прощание с Добровольской, потеря зубов и пробы в колонии: как отбывает срок Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП

Михаил Ефремов, когда-то одна из самых ярких звезд отечественного кино, переживает тяжелый период в своей жизни. Пьяное ДТП, за которое он был осуждён, вывело актера за рамки привычной жизни и привело в тюрьму. Но последствия этого события оказались не только юридическими — актёр также столкнулся с ухудшением здоровья. От человека, который бросил пить, он стал тем, кто едва может говорить. О том, что происходит с Ефремовым сегодня, расскажет «Радио 1».