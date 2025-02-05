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Прощание с Добровольской, потеря зубов и пробы в колонии: как отбывает срок Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов, когда-то одна из самых ярких звезд отечественного кино, переживает тяжелый период в своей жизни. Пьяное ДТП, за которое он был осуждён, вывело актера за рамки привычной жизни и привело в тюрьму. Но последствия этого события оказались не только юридическими — актёр также столкнулся с ухудшением здоровья. От человека, который бросил пить, он стал тем, кто едва может говорить. О том, что происходит с Ефремовым сегодня, расскажет «Радио 1».

Сел за руль пьяным


Один вечер способен кардинально изменить жизнь. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником трагической аварии, которая унесла жизнь 57-летнего Сергея Захарова.

Столкновение произошло в самом центре Москвы, на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова — массивный Jeep Grand Cherokee — вылетел на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон Lada Granta. Новости об аварии быстро заполонили медиапространство, а поклонники актера надеялись на чудо.

Но реальность оказалась жестокой: Сергей Захаров скончался, оставив в глубоком горе семью — жену, сыновей и внуков. Это стало настоящей трагедией, особенно учитывая, что за день до аварии вдова потеряла свою мать.

Место аварии (фото: РИА Новости / Артем Пучков)

Экспертиза показала, что в крови Ефремова были не только алкоголь, но и наркотики. Несмотря на явные доказательства, актер продолжал отказываться признавать свою вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать наказания, но суд вынес свой приговор: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы.

В настоящее время он отбывает срок в исправительной колонии №4 в Алексеевке, Белгородская область.

Жизнь стала лучше


После приговора жизнь Михаила Ефремова изменилась полностью. Ирония заключается в том, что тюрьма, казавшаяся ему наказанием, стала своего рода шансом на «перезагрузку». Он бросил пить, отказался от курения, начал работать и открыл для себя новые занятия.

Ефремов некоторое время трудился в тюремной библиотеке, много читал. Позже проявил себя как организатор, взяв на себя роль режиссера в создании мероприятий для сокамерников. Его поведение в колонии не оставляло поводов для нареканий: правила не нарушает и на судьбу не жалуется. За это он заслужил уважение и заключенных, и сотрудников УФСИН и даже получил ласковое прозвище — «дядя Миша».

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По информации СМИ, актёр регулярно поддерживает связь с семьей, звонит родным каждую неделю. Однако самым неожиданным событием стало наследство, которое он получил: две квартиры от дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым Ефремов почти не общался. Стоимость недвижимости — около 80 миллионов рублей.

Кроме того, после подачи апелляции срок заключения актера был сокращен на полгода. Вместо восьми лет он проведет в колонии семь с половиной.

Никита Ефремов про отца


Пока Михаил Ефремов отбывает срок в колонии, его близкие пытаются справиться с последствиями его трагической ошибки. Жена актера, Софья Кругликова, и трое их несовершеннолетних детей оказались в непростой ситуации — им пришлось столкнуться не только с эмоциональным ударом, но и с финансовыми трудностями. Софья, несмотря на все, продолжает верить, что Михаила выпустят раньше срока.

Михаил Ефремов с супругой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Старший сын, 36-летний Никита от первого брака Ефремова с Асей Воробьевой, несмотря на боль и разочарование, поддерживает отца. Он признает его вину, но не отказывается от него.

«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — сообщил он.

Никита предпочел не привлекать к себе внимания, избегал интервью и не появлялся на суде, а также не поехал на место трагедии, чтобы не обострять ситуацию.

Позже в интервью Ксении Собчак он признался, что пережил сильный шок и долго не мог поверить в произошедшее.

Никита Ефремов (фото: социальные сети)

«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — рассказал Никита Ефремов.

Кроме того, Ефремов-младший добавил, что ощущает сильную тоску из-за всего происходящего и скучает по отцу.

«Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... На уровне души. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли», — сказал он на YouTube-подкасте с Владом Агановым.

Михаил Ефремов с сыном Никитой (фото: социальные сети)

Дочь Михаила, 24-летняя Анна-Мария, от брака с Ксенией Качалиной, также оказалась в трудном положении. Она была глубоко потрясена поступком отца и столкнулась с финансовыми проблемами. После трагедии Анне-Марии пришлось обратиться к психологам, чтобы справиться с эмоциональным потрясением и найти силы двигаться дальше.

Ухудшилось здоровье


Тюрьма помогла Михаилу Ефремову избавиться от вредных привычек, но взамен забрала его здоровье. За решеткой актер столкнулся с рядом проблем, которые только усугубили его жизнь.

Простуда стала для него обычным явлением, а бронхиальная астма стала напоминать о себе все чаще. В 2021 году он перенес отек Квинке, что могло бы привести к серьезным последствиям, если бы не оказанная вовремя помощь. Но это было лишь начало. Со временем выяснилось, что у Ефремова возникли проблемы с печенью, сердцем и зрением.

Совсем недавно появилась информация о хронической обструктивной болезни легких, из-за которой актеру стало трудно дышать и почти невозможно говорить.

Не выдержали испытания и зубы: нижние зубы актера выпали, что добавило ему физических страданий. На фоне всех этих проблем стали ходить слухи о возможном досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ефремов не раз подавал такие запросы, но каждый раз получал отказ.

Участвует в пробах


Михаил Ефремов, в случае условно-досрочного освобождения, может вернуться к работе. Как сообщает 360.ru, режиссеры уже начали проводить с ним пробы, приезжая непосредственно в колонию.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — сообщил источник для 360.ru.

Реакция Михаила Ефремова на смерть Добровольской


Смерть Евгении Добровольской стала для Михаила Ефремова сильным ударом, несмотря на то что их брак завершился почти 30 лет назад. Их связывал не только общий сын Николай, но и годы совместной жизни, полные драм и ярких воспоминаний. Уход бывшей жены 10 января 2025 года стал для актера трагическим событием.

Их отношения начались в МХТ им. А. П. Чехова, где, по словам самой Добровольской, «они влюбились друг в друга на сцене».

Евгения Добровольская (фото: социальные сети)

Когда Ефремов узнал о смерти бывшей жены, он был глубоко потрясен. Он хотел посетить ее похороны, но его просьба не была удовлетворена. Похороны прошли 14 января 2025 года, а актер оставался в это время в заключении в Белгородской области.

Правозащитники отмечают, что шансы актера получить разрешение на участие в церемонии были минимальны. Это лишь усугубило его эмоциональное состояние — он не только потерял близкого человека, но и не смог лично попрощаться с ней.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной

*запрещён в РФ
#звёзды
#дети
#воспитание
#школа
#дом
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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