Прощание с Добровольской, потеря зубов и пробы в колонии: как отбывает срок Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
Михаил Ефремов, когда-то одна из самых ярких звезд отечественного кино, переживает тяжелый период в своей жизни. Пьяное ДТП, за которое он был осуждён, вывело актера за рамки привычной жизни и привело в тюрьму. Но последствия этого события оказались не только юридическими — актёр также столкнулся с ухудшением здоровья. От человека, который бросил пить, он стал тем, кто едва может говорить. О том, что происходит с Ефремовым сегодня, расскажет «Радио 1».
Сел за руль пьяным
Один вечер способен кардинально изменить жизнь. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником трагической аварии, которая унесла жизнь 57-летнего Сергея Захарова.
Столкновение произошло в самом центре Москвы, на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова — массивный Jeep Grand Cherokee — вылетел на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон Lada Granta. Новости об аварии быстро заполонили медиапространство, а поклонники актера надеялись на чудо.
Но реальность оказалась жестокой: Сергей Захаров скончался, оставив в глубоком горе семью — жену, сыновей и внуков. Это стало настоящей трагедией, особенно учитывая, что за день до аварии вдова потеряла свою мать.
Место аварии (фото: РИА Новости / Артем Пучков)
Экспертиза показала, что в крови Ефремова были не только алкоголь, но и наркотики. Несмотря на явные доказательства, актер продолжал отказываться признавать свою вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать наказания, но суд вынес свой приговор: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы.
В настоящее время он отбывает срок в исправительной колонии №4 в Алексеевке, Белгородская область.
Жизнь стала лучше
После приговора жизнь Михаила Ефремова изменилась полностью. Ирония заключается в том, что тюрьма, казавшаяся ему наказанием, стала своего рода шансом на «перезагрузку». Он бросил пить, отказался от курения, начал работать и открыл для себя новые занятия.
Ефремов некоторое время трудился в тюремной библиотеке, много читал. Позже проявил себя как организатор, взяв на себя роль режиссера в создании мероприятий для сокамерников. Его поведение в колонии не оставляло поводов для нареканий: правила не нарушает и на судьбу не жалуется. За это он заслужил уважение и заключенных, и сотрудников УФСИН и даже получил ласковое прозвище — «дядя Миша».
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По информации СМИ, актёр регулярно поддерживает связь с семьей, звонит родным каждую неделю. Однако самым неожиданным событием стало наследство, которое он получил: две квартиры от дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым Ефремов почти не общался. Стоимость недвижимости — около 80 миллионов рублей.
Кроме того, после подачи апелляции срок заключения актера был сокращен на полгода. Вместо восьми лет он проведет в колонии семь с половиной.
Никита Ефремов про отца
Пока Михаил Ефремов отбывает срок в колонии, его близкие пытаются справиться с последствиями его трагической ошибки. Жена актера, Софья Кругликова, и трое их несовершеннолетних детей оказались в непростой ситуации — им пришлось столкнуться не только с эмоциональным ударом, но и с финансовыми трудностями. Софья, несмотря на все, продолжает верить, что Михаила выпустят раньше срока.
Михаил Ефремов с супругой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Старший сын, 36-летний Никита от первого брака Ефремова с Асей Воробьевой, несмотря на боль и разочарование, поддерживает отца. Он признает его вину, но не отказывается от него.
«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — сообщил он.
Никита предпочел не привлекать к себе внимания, избегал интервью и не появлялся на суде, а также не поехал на место трагедии, чтобы не обострять ситуацию.
Позже в интервью Ксении Собчак он признался, что пережил сильный шок и долго не мог поверить в произошедшее.
Никита Ефремов (фото: социальные сети)
«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — рассказал Никита Ефремов.
Кроме того, Ефремов-младший добавил, что ощущает сильную тоску из-за всего происходящего и скучает по отцу.
«Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... На уровне души. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли», — сказал он на YouTube-подкасте с Владом Агановым.
Михаил Ефремов с сыном Никитой (фото: социальные сети)
Дочь Михаила, 24-летняя Анна-Мария, от брака с Ксенией Качалиной, также оказалась в трудном положении. Она была глубоко потрясена поступком отца и столкнулась с финансовыми проблемами. После трагедии Анне-Марии пришлось обратиться к психологам, чтобы справиться с эмоциональным потрясением и найти силы двигаться дальше.
Ухудшилось здоровье
Тюрьма помогла Михаилу Ефремову избавиться от вредных привычек, но взамен забрала его здоровье. За решеткой актер столкнулся с рядом проблем, которые только усугубили его жизнь.
Простуда стала для него обычным явлением, а бронхиальная астма стала напоминать о себе все чаще. В 2021 году он перенес отек Квинке, что могло бы привести к серьезным последствиям, если бы не оказанная вовремя помощь. Но это было лишь начало. Со временем выяснилось, что у Ефремова возникли проблемы с печенью, сердцем и зрением.
Совсем недавно появилась информация о хронической обструктивной болезни легких, из-за которой актеру стало трудно дышать и почти невозможно говорить.
Не выдержали испытания и зубы: нижние зубы актера выпали, что добавило ему физических страданий. На фоне всех этих проблем стали ходить слухи о возможном досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ефремов не раз подавал такие запросы, но каждый раз получал отказ.
Участвует в пробах
Михаил Ефремов, в случае условно-досрочного освобождения, может вернуться к работе. Как сообщает 360.ru, режиссеры уже начали проводить с ним пробы, приезжая непосредственно в колонию.
«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — сообщил источник для 360.ru.
Реакция Михаила Ефремова на смерть Добровольской
Смерть Евгении Добровольской стала для Михаила Ефремова сильным ударом, несмотря на то что их брак завершился почти 30 лет назад. Их связывал не только общий сын Николай, но и годы совместной жизни, полные драм и ярких воспоминаний. Уход бывшей жены 10 января 2025 года стал для актера трагическим событием.
Их отношения начались в МХТ им. А. П. Чехова, где, по словам самой Добровольской, «они влюбились друг в друга на сцене».
Евгения Добровольская (фото: социальные сети)
Когда Ефремов узнал о смерти бывшей жены, он был глубоко потрясен. Он хотел посетить ее похороны, но его просьба не была удовлетворена. Похороны прошли 14 января 2025 года, а актер оставался в это время в заключении в Белгородской области.
Правозащитники отмечают, что шансы актера получить разрешение на участие в церемонии были минимальны. Это лишь усугубило его эмоциональное состояние — он не только потерял близкого человека, но и не смог лично попрощаться с ней.
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