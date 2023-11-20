Милонов о Старовойтовой: «Она была необычным человеком для своего времени»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился воспоминаниями о правозащитнице и парламентарии Галине Старовойтовой, назвав её необычным человеком и политиком, который всегда ориентировался на людей.
«Галина Васильевна была совершенно необычным человеком для своего времени. Она принадлежала к поколению либеральных политиков первой российской волны, но от них отличалась. Она была учёным, и подход к политике у неё был другой. Как учёный-этнограф, она не могла не учитывать, что любое решение имеет последствие в виде восприятия его людьми. Она всегда говорила, что главная ошибка наших либеральных реформаторов в том, что они совершенно не обращали внимание на то, как это отразится на жизни обычного человека. Вот это мне навсегда запомнилось», — отметил в беседе с Газета.ру Милонов.Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.
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