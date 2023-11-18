Guardian: Умерла писательница Антония Сьюзен Байетт

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«Мы оплакиваем ее утрату, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей будущих поколений», — сказала глава издательства Клэр Фармер.Первый роман Байетт «Тень солнца» вышел ещё в 1964 году, но всемирную известность она получила в 1990-м после публикации романа «Обладать», за который писательница была удостоена Букеровской премии. Журнал Time включил это произведение, переведённое более чем на три десятка языков в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год.
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