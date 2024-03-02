Минобрнауки разрешит пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

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Минобрнауки к концу приемной кампании создадут в вузах необходимые условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что ученик сможет пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы.
Ранее пересдачу ЕГЭ по одному из предметов предложил в послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин. Он объяснил инициативу совершенствованием механизма ЕГЭ.
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