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Минобрнауки разрешит пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

02 марта 2024, 04:39
Фото: iStock/ Chinnapong

Фото: iStock/ Chinnapong

Минобрнауки к концу приемной кампании создадут в вузах необходимые условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что ученик сможет пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы.

В этом Минобрнауки помогут Минпросвещения, Рособрнадзором и другие заинтересованные органы исполнительной власти.

Ранее пересдачу ЕГЭ по одному из предметов предложил в послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин. Он объяснил инициативу совершенствованием механизма ЕГЭ.

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Жители Казахстана «постарели» на день после смены часовых поясов
02 марта 2024, 04:23

Фото: iStock/Enkh-Orgil

В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг eGov из-за перехода на единый часовой пояс UTC+5. В результате все без исключения жители страны «постарели» на один день — теперь дата рождения в их цифровых документах отображается на день раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
«Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину», — сообщили в компании «Национальные информационные технологии», операторе портала eGov.

Представители Минцифры Казахстана, в свою очередь, добавили, что все электронные системы государственных органов Казахстана функционируют в штатном режиме.

С 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC 5 (то есть разница во времени с Москвой два часа). Раньше на территории страны применялся также UTC 6, в котором находилось большинство регионов (в частности, Астана и Алматы), а UTC 5 действовал на западе — в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Решение об объединении часовых поясов было принято по той причине, что UTC 6 не соответствовал естественному солнечному времени, что негативно отражалось на биологических ритмах и здоровье человека.

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#сбой
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Минздрав: Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни
Фисенко: Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни
02 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/ MarKord

Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни, передают его слова «Аргументы и факты».
«Мы достигли продолжительность жизни практически 73,5 лет по итогу 2023 года — это исторический максимум. 4,2 промилле младенческая смертность — самый низкий показатель, который опережает многие западные страны», — сказал Фисенко.

Он обратил внимание на то, что основной причиной смертности на сегодняшний день являются болезни системы кровообращения.

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В Китае создан ИИ-консультант для оказания психологической помощи
02 марта 2024, 03:35

Фото: iStock/ monsitj

Ученые из Хэфэйского университета в Китае разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) EmoAda для оказания психологической поддержки, пишет научный журнал MultiMedia Modeling (MMM).
Анализируя голос, видеозапись лица, текст и другие параметры пользователя, нейросеть считывает эмоции собеседника и на дает персонализированные ответы.

Исследователи отмечают, что одним из главных плюсов EmoAda является ее анонимность. По их словам, модель может поддержать человека в трудной ситуации и помочь снять стресс в любое время и без ограничений по продолжительности сеанса.

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Пентагон: Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»
02 марта 2024, 03:31

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Пентагон сообщил о том, что Российская Федерация уведомила США о состоявшемся учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Как пишет 2 марта ТАСС, американское военное ведомство заявляет о контроле ситуации со стороны Вашингтона.
Накануне, 1 марта, российское Министерство обороны сообщило об успешном учебном запуске ракеты «Ярс» мобильного базирования с космодрома Плесецк в Архангельской области. Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса.

При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» является основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).

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#сша
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Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
CNN: Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
02 марта 2024, 03:11

Фото: IStock/ Debora Vandor

Рыбаки на промышленном судне обнаружили разведывательный воздушный шар у берегов Аляски, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По их данным, фотографии воздушного шара были направлены в полицию сразу после обнаружения. При этом назначение объекта пока не подтверждено. Однако, как отмечает телеканал, пристальное внимание полиции и ФБР показывает, что речь именно о воздушном шаре, используемом для наблюдения и шпионажа.

Агенты ФБР собираются встретить рыбацкое судно, как только оно прибудет в порт. А найденный шар планируется переместить в лабораторию ФБР для дальнейшего исследования.

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ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление
02 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/ monsitj

Ученые из Арканзасского университета заявили, что интеллектуальный чат-бот ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports (SciRep).
Тест был направлен на проявление способностей генерировать уникальное решение вопроса, который не имеет однозначного ответа.

Участниками исследования стали 151 доброволец. Они соревновались с нейросетевой моделью GPT-4 в трех испытаниях: предложить творческое использование бытовых предметов (допустим, вилка), описать возможное развитие гипотетической ситуации (например, что будет, если людям больше не понадобится сон), а также придумать 10 максимально далеких по смыслу друг от друга существительных.

GPT-4 продемонстрировал более высокий творческий потенциал во всех задачах, чем люди, заключили исследователи.

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#чат
#искусственный интеллект
#творчество
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В штате Кентукки водитель фуры пробил ограждение моста и повис над рекой
02 марта 2024, 01:41

Фото: istock/JTeivans

В американском штате Кентукки водитель фуры повис над пропастью вместе с большегрузом, сообщает РИА Новости.




Известно, что водитель протаранил ограждение моста и часть фуры осталась висеть над рекой. Американцу на помощь пришли спасатели, которые вызволили его из кабины с помощью веревочного крана, в то время как большегруз так и остался висеть над рекой в ожидании своей эвакуации.

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#мост
#фура
#водитель
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В Британии столкнулись 15 автомобилей
The Sun: несколько человек пострадали при столкновении 15 авто в Британии
02 марта 2024, 01:07

Фото: iStock/ z1b

Несколько человек пострадали при столкновении 15 машин на автомагистрали M23 в британском графстве Суссекс. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию.
После этого автомагистраль закрыли в обе стороны. Сейчас скорая оказывает помощь пострадавшим, точное число которых неизвестно.

Ранее в польском Щецине водитель въехал в толпу пешеходов, в результате пострадали трое детей.

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#водитель
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На кадровую программу «Время героев» записались уже более 6 тысяч участников СВО
02 марта 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции стали первыми зарегистрировавшимися на кадровую программу «Время героев», которую анонсировал в своем послании к парламенту президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, за первые же три часа после старта программы на ней через официальный сайт «Времени героев» зарегистрировались уже более шести тысяч человек.
Результаты регистрации подтверждают широкий отклик в российском обществе на инициативу президента, заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Базовым учреждением для прохождения обучения по программе станет мастерская управления «Сенеж» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками программы смогут стать военнослужащие, имеющие российское гражданство и высшее образование, у которых при этом не имеется судимостей, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. В данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.

Для тех участников «Времени героев», которые сейчас находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты специальные центры дистанционной оценки. Они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование.

С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию накануне, 29 февраля.

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