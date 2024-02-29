Путин ввел изменение в систему ЕГЭ

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Российский лидер Владимир Путин считает, что система ЕГЭ нуждается в совершенствовании, в этой связи он предложил дать возможность выпускникам по собственному выбору пересдавать экзамен по одному из предметов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. На данном этапе предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам второй шанс, а именно – по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил глава государства.
Путин уточнил, что делать это нужно будет до конца приемной кампании в ВУЗах, чтобы успеть подать документы для поступления уже с учетом пересдачи.
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