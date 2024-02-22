Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах

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С 1 сентября министерство транспорта планирует расширить перечень персональных данных о пассажирах для внесения в единую базу. Кроме паспорта и билета, теперь необходимо будет сообщать сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.
В Российской ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта и крупных авиакомпаниях считают, что часть такой информации является строго конфиденциальной и не может быть передана без получения дополнительного согласия пассажира, пишет «Коммерсант». Перевозчики также опасаются возможной утечки данных и возрастающей ответственности за них. Менеджеров беспокоит перспектива судебных исков.
В министерстве транспорта РФ считают, что государственная система хорошо и надёжно защищена. Напротив, ответственные сотрудники ведомства уверены, что возникновение любых аномалий в базе данных позволит быстрее вычислить злоумышленников.
Отмечается, что нововведение затронет не только воздушный, но и железнодорожный и водный транспорт, а также междугородние автобусные маршруты, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем и Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.
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Александр Бойцов