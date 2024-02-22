Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах

С 1 сентября министерство транспорта планирует расширить перечень персональных данных о пассажирах для внесения в единую базу. Кроме паспорта и билета, теперь необходимо будет сообщать сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.