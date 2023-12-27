В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
перевозчики общественного транспорта начали украшать свои транспортные средства, автовокзалы и автостанции перед празднованием Нового года. Праздничные автобусы уже можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.
Помимо этого, для создания новогодней атмосферы в автобусах будут звучать поздравления с Новым годом и Рождеством от жителей Подмосковья и Деда Мороза из Великого Устюга.
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«По традиции региональные перевозчики уже начали создавать новогоднюю атмосферу для наших пассажиров. На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах Мострансавто скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева