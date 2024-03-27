Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4

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Минтранс РФ проработает вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина РФ поручении премьер-министра Михаила Мишустина.
Отмечается, что для дальнейшей реализации «Беспилотных логистических коридоров» ведомствам поручено предусмотреть в текущем году дополнительное выделение средств на развитие инфраструктуры на трассе М-11 «Нева». Срок исполнения поручения — до 31 мая 2024 года.
Напомним, в марте прошлого года на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань запустили беспилотные грузоперевозки, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.
Ранее президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт, произведённый в РФ по отечественным технологиям. Также глава государства сообщил о необходимости развития современных технологий, внедрения искусственного интеллекта и роботов в промышленность и сферу услуг.
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Екатерина Коршунова