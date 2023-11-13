Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В планах Минтранса установка на четырех объектах транспортной инфраструктуры систем для идентификации пассажиров с помощью биометрии в 2024 году.
Об этом сообщается в утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
Проект с биометрией включили в «Зеленый цифровой коридор пассажира» –это общий пул проектов, который призван упростить оплату проезда и допуск пассажиров. Сообщается, что в 2025 году биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 году – 70. К 2030 году таких объектов будет уже 700.
В предыдущей версии стратегии цифровой трансформации, которую приняли в феврале 2021 года, к концу 2023 года планировалось запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов (минимум на 12 объектах). В Минтрансе объясняют корректировку показателей по цифровой трансформации «новыми вызовами, которые стоят сегодня перед транспортным комплексом», сообщает РБК.
Одним из главных направлений сейчас является импортозамещение технологий. Смещение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС). По информации министерства, планируется внедрять биометрию не только в аэропортах.
В Минцифры сообщают, что в первую очередь проект будут реализовывать в метро. После чего биометрию внедрят и на других видах транспорта.
Читайте также:
В Долгопрудном построят «город в городе»
Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела
В Люберцах построят детский сад на 170 мест
Проект с биометрией включили в «Зеленый цифровой коридор пассажира» –это общий пул проектов, который призван упростить оплату проезда и допуск пассажиров. Сообщается, что в 2025 году биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 году – 70. К 2030 году таких объектов будет уже 700.
Одним из главных направлений сейчас является импортозамещение технологий. Смещение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС). По информации министерства, планируется внедрять биометрию не только в аэропортах.
В Минцифры сообщают, что в первую очередь проект будут реализовывать в метро. После чего биометрию внедрят и на других видах транспорта.
Читайте также:
В Долгопрудном построят «город в городе»
Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела
В Люберцах построят детский сад на 170 мест
Мария Фирсова