В Люберцах построят детский сад на 170 мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Детский сад на 170 мест построят в ЖК «Облака 2.0» городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Работы по строительству детсада в жилом комплексе ведется на стадии благоустройства прилегающей территории.
Площадь территории детсада примерно 3 тысячи кв.м. Он будет вмещать в себя 7 групп для детей, возрастом от 3 до 7 лет.
Уже полностью готовы конструктивные элементы здания. Также объект подключили инженерным сетям. В данный момент рабочие производят монтаж техоборудования и устанавливают малые архитектурные формы на прилегающей территории к детсаду.
Стоит отметить, что помимо учебный групп в садике будет находится медицинский кабинет, а также музыкальный и физкультурный залы.
Кроме этого, детский сад планируется открыть во второй половине 2024 года.
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Площадь территории детсада примерно 3 тысячи кв.м. Он будет вмещать в себя 7 групп для детей, возрастом от 3 до 7 лет.
Стоит отметить, что помимо учебный групп в садике будет находится медицинский кабинет, а также музыкальный и физкультурный залы.
Кроме этого, детский сад планируется открыть во второй половине 2024 года.
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Мира Полтева