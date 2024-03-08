Минтруд РФ разработал новый подход к приёму на работу инвалидов

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Минтруд РФ предложил новый подход к выполнению квот на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По новым правилам заполнение квот на предприятии будет проходить в зависимости от группы инвалидности людей, пришедших на работу: три рабочих места для инвалидов первой группы, два – для второй, и одно место для третей группы. Вступление данного постановления в силу планируется с 1 сентября 2024 года.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что целью нового подхода является помощь людям с инвалидностью в поиске работы и профессиональной реализации. А работодатели получат более гибкий подход к выполнению квоты.
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что целью нового подхода является помощь людям с инвалидностью в поиске работы и профессиональной реализации. А работодатели получат более гибкий подход к выполнению квоты.
«Мы предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — сказал министр.Размер квоты для приема на работу людей с инвалидностью определяется региональным законодательством, учитывая ситуацию на рынке труда и среднесписочную численность работников за предыдущий квартал. Но в среднесписочную численность работников не включаются те, чьи условия труда вредные или опасные по результатам специальной оценки. Кроме того, работодатель может получить освобождение от выполнения квоты, но это требует соответствующего обоснования.
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Сергей Калугин