Минтруд РФ предложил индексировать пенсии самозанятым

Фото: iStock/AnnaStills
Минтруд РФ разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров из списка работающих, благодаря чему их пенсии будут индексироваться, и они смогут получать некоторые социальные пособия. Об этом 21 января пишет «Коммерсантъ».
Документ, которым предлагается внести изменения в 29 статью закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», сейчас находится на межведомственном согласовании.
Поправки приравняют самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы, к неработающим. Они также смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Все эти меры направлены на то, чтобы самозанятым не пришлось выбирать между повышением пенсии и индексацией уже получаемой выплаты.
На конец 2023 года в России было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, совокупный доход которых составил 3,2 трлн рублей. Самозанятые освобождены от обязанности уплачивать страховые взносы, но могут вносить их на добровольной основе.
Ранее юрист Вадим Виноградов заявил в интервью агентству «Прайм», что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.
В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов. Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.
Читайте также:
Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
В Госдуме напомнили об индексации пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года
Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
Поправки приравняют самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы, к неработающим. Они также смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Все эти меры направлены на то, чтобы самозанятым не пришлось выбирать между повышением пенсии и индексацией уже получаемой выплаты.
Ранее юрист Вадим Виноградов заявил в интервью агентству «Прайм», что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.
В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов. Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.
Читайте также:
Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
В Госдуме напомнили об индексации пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года
Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
Артем Путинцев