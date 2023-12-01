Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана и «Телеканал Дождь»

Фото: РИА Нвости/Максим Блинов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана*, правозащитницу Анастасию Буракову*, а также объединение «Телеканал Дождь»** и проект "Ковчег"**. Об этом говорится на сайте минюста.
Ранее сообщалось, что Минюст расширил реестр иноагентов и включил в него политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и издание «Довод»*.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Екатерина Коршунова