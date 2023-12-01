Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. Шойгу подчеркнул, что важно обеспечить военную безопасность страны, защитить новые регионы, а также критически важные объекты РФ. По данным Минобороны, подобные изменения потребуют компетентных решений, которые будут приняты всеми заместителями министра, главнокомандующими видами ВС РФ, командующими войсками военных округов и родами войск.
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Екатерина Коршунова