Минюст внёс организацию Civic Council в список нежелательных

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Организация Civic Council («Гражданский совет») признана нежелательной в Российской Федерации, об этом сообщает министерство юстиции на своём официальном сайте.
Организация «Гражданский совет» была создана в Польше. Её деятельность заключалась в привлечении россиян на службу в ряды Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 3 ноября.
На прошлой неделе министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову*, известную по сериалу «Ольга». По словам представителей министерства, поводом для внесения Трояновой* в перечень лиц, выполняющих функции иноагентов, стали высказывания актрисы в российской армии и проведения спецоперации на Украине, а также тот факт, что она сотрудничала с иностранными компаниями.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ
Отмечается, что организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 3 ноября.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева