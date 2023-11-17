Актрису Яну Троянову* внесли в список иноагентов

Фото: сайт Минюста РФ
Российское Министерство юстиции дополнило список лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом следует из обновлённых данных на сайте ведомства.
Отмечается, что в обновлённый перечень вошли российская актриса Яна Троянова*, журналист Александр Морозов*, интернет-издание The Moscow Times*, а также зарубежная компания Hidemy.network Ltd., занимающаяся работой VPN-сервиса «HideMy.name».
Причиной для внесения актрисы Трояновой* в список иноагентов послужили её высказывания в адрес России и спецоперации на Украине. Также она принимала участие в различных программах, реализуемых иностранными компаниями и иностранными агентами.
Уточняется, что актриса проживает за пределами России.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Причиной для внесения актрисы Трояновой* в список иноагентов послужили её высказывания в адрес России и спецоперации на Украине. Также она принимала участие в различных программах, реализуемых иностранными компаниями и иностранными агентами.
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Анастасия Чинкова