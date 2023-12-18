Мишустин раскрыл, когда состоится первое «Интервидение»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Первый Международный конкурс популярной музыки «Интервидение» может состояться в России уже в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что такое мероприятие планируется проводить ежегодно. Участие смогут принимать исполнители тех государств, которые разделяют духовные ценности России и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу.
Также Мишустин подчеркнул, что вместе со странами-партнёрами будут определены правила песенного конкурса, образован постоянно действующий организационный комитет и выбраны представители жюри из разных государств-участников.
Напомним, что с предложением организовать в России свой песенный конкурс, направленный на замену «Евровидения», выступили российские деятели культуры.
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Также Мишустин подчеркнул, что вместе со странами-партнёрами будут определены правила песенного конкурса, образован постоянно действующий организационный комитет и выбраны представители жюри из разных государств-участников.
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Анастасия Чинкова