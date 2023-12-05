Мытищинские юнармейцы стали лауреатами форума «Патриот – это Я»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Юнармейцы из Мытищ стали лауреатами всероссийского форума «Патриот – это Я». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В форуме приняли участите свыше тысячи юнармейцев со всей страны.
В рамках мероприятия мытищинская команда «Медиа-Ю» представляла стенд «Фотозона Юнкор», на котором были размещены фотографии и работы юнармейцев на Всероссийских соревнованиях.
Награды всероссийского форума «Патриот – это Я» получили юнармейцы мытищинской школы № 3 за свои достижения. Знаком «Юнармейская доблесть» 3 степени наградили Екатерину Королёву, Дарью Смыслову, Александра Карсунцева и Владимира Свитова за активное участие в слёте «Пост № 1».
Стоит отметить, что на форуме торжественно наградили подмосковных корреспондентов, которые победили в конкурсе «Спецкор» на «Слёте активистов Часовых Постовиков».
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В рамках мероприятия мытищинская команда «Медиа-Ю» представляла стенд «Фотозона Юнкор», на котором были размещены фотографии и работы юнармейцев на Всероссийских соревнованиях.
Стоит отметить, что на форуме торжественно наградили подмосковных корреспондентов, которые победили в конкурсе «Спецкор» на «Слёте активистов Часовых Постовиков».
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Мира Полтева