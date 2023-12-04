Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Единоборец из Мытищ стал чемпионом России по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чемпионом России по кикбоксингу проходил в Перми с 27 ноября по 2 декабря. В нем приняли участие свыше 600 спортсменов из 54 регионов страны.
Мытищинский спортсмен Ростислав Варнавский принял участие в чемпионате в составе сборной Московской области.
По итогам поединков Ростислав стал победителем соревнований в дисциплине К1 в весовой категории до 71 кг. Стоит отметить, что он является воспитанником мытищинской спортивной школы «ЦДЮС».
Кроме этого, сборная Московской области завоевала на чемпионате России по кикбоксингу в общей сложности пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.
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Мытищинский спортсмен Ростислав Варнавский принял участие в чемпионате в составе сборной Московской области.
Кроме этого, сборная Московской области завоевала на чемпионате России по кикбоксингу в общей сложности пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.
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Мира Полтева