«Много дали»: на сколько «сели» сотрудники Собчак, за что Милонов призвал ее поехать на СВО

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12 февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. О том, как осужденные связаны с журналисткой Ксенией Собчак и почему она решила судиться с НТВ, читайте в материале «Радио 1».
Депутат Милонов предложил Собчак отправиться в зону СВО
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов заявил, что у журналистки Ксении Собчак есть шанс реабилитироваться, но только в том случае, если она выступит в поддержку специальной военной операции на территории Украины.
Он также отметил, что возмущения журналистки о том, что в эфире телеканала НТВ были продемонстрированы «кадры из ее прошлого», больше похожи на детские извинения.
«Извините, дяденьки, я больше так не буду называется, я теперь хорошая. Но это же было. У нее есть шанс, наоборот, себя реабилитировать и сказать, что она против украинской военщины, против фашистов, что она поддерживает специальную военную операцию, для нее – это шанс. Она может на всю страну заявить, что она хочет прибыть в зону спецоперации и провести корпоратив какой-нибудь по случаю 23 февраля в артиллерийской бригаде, рассмотрим предложение», - заявил депутат.Милонов также прокомментировал судебное решение, вынесенное Хамовническим судом Москвы в отношении экс-коммерческого директора Собчак Суханова.
«Мне очень жаль и очень печально, что много дали, но суд принимал решение исходя из буквы закона», - отметил депутат.Он также добавил, что у осужденных есть возможность обжаловать приговор.
Суд приговорил экс-директора компании Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии
Бывший коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Двум другим фигурантам уголовного дела Романовскому и Бигаеву назначили наказание в виде семи лет заключения. Сторона защиты заявила, что приговор намерена обжаловать.
Сама Ксения Собчак на оглашение не приехала. В своем телеграм-канале она прокомментировала приговор и назвала его больше, чем несправедливым.
«Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение». За что 7,5 лет ? За что такая несоразмерность ? Просто отомстить ?», - возмутилась журналистка.
Журналисты Собчак вымогали деньги у главы «Ростеха»
25 октября 2022 года правоохранителями был задержан коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. На следующий день в отдел МВД был доставлен бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Выяснилось, что мужчины вымогали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей за удаление негативных постов о нем в телеграм-канале «Тушите свет», продюсером которого являлась Собчак. Отметим, что свою причастность к порталу журналистка опровергает.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения, все трое фигурантов принесли извинения Сергею Чемезову.
Собчак извинилась перед Чемезовым за «своих коллег»Позже извинения главе «Ростеха» принесла Ксения Собчак, отметив, что действия журналистов не имели политического контекста.
«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак в своем телеграм-канале.
Она выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят к ним снисходительность. В то же время сторона обвинения запросила для фигурантов 23 года лишения свободы на троих.
Собчак решила засудить НТВ
Кроме бывших коллег, в суде может оказаться сама журналистка, но в качестве истца. Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ, на котором 11 февраля вышли два фильма-расследования о деятельности телеведущей. В программе были затронуты ее оппозиционные взгляды, многочисленные интервью с иноагентами, израильское гражданство, зарубежная недвижимость и т.д.
Собчак заявила, что намерена обратиться в суд с иском на телеканал НТВ, и назвала двухсерийный фильм о ней – «пережёвыванием тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности».
Кроме того, телеведущая обвинила авторов фильма в подлости и воровстве ее материалов, опубликованных ею в социальных сетях.
«Подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из Ютуба и соцсетей», — заявила Собчак.
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