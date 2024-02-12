Собчак прокомментировала приговор Суханову

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Журналист Ксения Собчак заявила, что приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы бывшему коммерческому директору холдинга «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, несправедливый и несоразмерный. Об этом она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она подчеркнула, что выполнила все договорённости для смягчения этого приговора
Ранее, по итогу судебного заседания, Сухареву вынесли наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Вместе с ним по 7 лет получили администраторы Telegram-канала «Тушите свет», журналисты Адриан Романовский и Тимур Бигаев.
Собчак заявила, что таким решением суд ломает жизни людей и делает это, вероятно, с целью отомстить.
Подчеркнём, что на судебном заседании Собчак не присутствовала.
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Ранее, по итогу судебного заседания, Сухареву вынесли наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Вместе с ним по 7 лет получили администраторы Telegram-канала «Тушите свет», журналисты Адриан Романовский и Тимур Бигаев.
Подчеркнём, что на судебном заседании Собчак не присутствовала.
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Анастасия Чинкова