Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз. 

Согласно восточному календарю, 2024 год – один из самых благополучных и мощных периодов, однако то, что год будет високосным, настораживает большинство россиян. Редакция «Радио 1» расскажет, какие прогнозы на будущий год дают астрологи, кого ждет финансовое благополучие, и что символизирует дракон в китайской астрологии.