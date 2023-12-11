Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз. 

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Согласно восточному календарю, 2024 год – один из самых благополучных и мощных периодов, однако то, что год будет високосным, настораживает большинство россиян. Редакция «Радио 1» расскажет, какие прогнозы на будущий год дают астрологи, кого ждет финансовое благополучие, и что символизирует дракон в китайской астрологии.
Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года
В китайской астрологии дракон является символом перемен, решения многих проблем, спокойствия, гибкости. Зеленый цвет символизирует народ, поэтому ожидается, что главный символ 2024 года будет к жителям планеты благосклонен. Считается, что под покровительством дракона, проходят самые удачные времена.
Прогнозы астрологов на 2024 год
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Ерзикова пояснила, что в год Дракона в знак Близнецов входит Юпитер, что добавит мировой неустойчивости. Также она отметила, что в последующие годы люди будут становиться менее духовными и в обществе будет преобладать жестокость вместо милосердия, эмпатии и жертвенности.
Противоположную точку зрения высказал астролог Михаил Левин. Он назвал 2024 год спокойным и выразил уверенность в том, что все напряженности утихнут к весне. Эксперт отметил, что интенсивность вооруженных конфликтов снизится, однако противостояние затянется на несколько лет.
Левин подчеркнул, что в конечном итоге, россиян ждут весомые перемены, связанные, в том числе, с грядущими президентскими выборами. В стране произойдет заметный рост экономики и ее стабилизация, заверил астролог.
Астролог Павел Глоба также заявил, что для России в будущем году произойдут важные изменения. Он не обещает отрицательных перемен, а напротив уверен, что звезды сулят благоприятное будущее в нескольких сферах.
Что ждет россиян в год Дракона
Астрологи заявили, что 2024 год станет удачным для начала новых проектов и дел. Финансовые сделки, инвестиции и вложения также принесут хорошие дивиденды. Покровитель 2024 года наградит тех, кто много трудился и проявлял терпение, а вот тем, кто был своенравен, упрям и малодушен, дракон пошлет суровые испытания. Люди, принявшие какие-либо решения в текущем году легкомысленно, столкнутся с неприятными последствиями.
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Кроме того, россиянам следует в год Дракона разобраться с имеющимися долгами. Об этом рассказала астролог Анна Подпальная. По ее прогнозам, 2024 год будет сложным для тех, кто имеет финансовые трудности или обязательства, однако переломный момент произойдет в феврале будущего года, когда все неприятности разрешатся.
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