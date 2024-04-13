Мобильное приложение МКБ оказалось недоступно для скачивания в App Store

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Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOS. Об этом говорится в Telegram-канале банка.
Отмечается, что все предыдущие версии приложения продолжают работать в штатном режиме. В МКБ порекомендовали пользователям не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на телефоне.
В банке добавили, что специалисты МКБ делают все необходимое, чтобы клиенты как можно скорее «смогли скачивать приложение привычным и удобным способом».
Напомним, МКБ в попал в санкционный список США и Европейского союза, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.
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В банке добавили, что специалисты МКБ делают все необходимое, чтобы клиенты как можно скорее «смогли скачивать приложение привычным и удобным способом».
Напомним, МКБ в попал в санкционный список США и Европейского союза, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.
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Екатерина Коршунова