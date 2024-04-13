На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ООО «Депо» подало иск о привлечении к ответственности против блогерши Насти Ивлеевой и ее экс-бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за не открывшегося бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сумма взыскания составляет 23 миллиона рублей. По данным источника, иск подали в феврале текущего года.
В настоящее время судебный процесс между «Депо» и Ивлеевой уже осуществляется из-за неоплаченной аренды, требуя выплатить 7,1 млн рублей.
Ивлеева основала «Капельницу-групп» несколько лет назад, чтобы открыть бар. Причина несостоявшегося открытия заведения остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области.
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В настоящее время судебный процесс между «Депо» и Ивлеевой уже осуществляется из-за неоплаченной аренды, требуя выплатить 7,1 млн рублей.
Ивлеева основала «Капельницу-групп» несколько лет назад, чтобы открыть бар. Причина несостоявшегося открытия заведения остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области.
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Екатерина Коршунова