Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос

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Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности страны Юрий Пасат умер от анафилактического шока, вызванного укусами ос. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии «Действие и солидарность» в своих соцсетях.
Отмечается, что депутат скончался в понедельник утром.
В партии, в которую он входил, рассказали, что Пасат был очень предан своему делу, был трудолюбивым и честным человеком и прекрасным коллегой. Партия выразила соболезнования родным и близким депутата.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае заживо сгорели водитель и фельдшер скорой помощи – в их машину влетела легковушка.
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В партии, в которую он входил, рассказали, что Пасат был очень предан своему делу, был трудолюбивым и честным человеком и прекрасным коллегой. Партия выразила соболезнования родным и близким депутата.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае заживо сгорели водитель и фельдшер скорой помощи – в их машину влетела легковушка.
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Анастасия Чинкова