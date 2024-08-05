Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос

Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос

В Молдавии депутат Пасат умер от анафилактического шока из-за укусов ос
05 августа 2024, 13:55
Фото: iStock/nedomacki

Фото: iStock/nedomacki

Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности страны Юрий Пасат умер от анафилактического шока, вызванного укусами ос. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии «Действие и солидарность» в своих соцсетях.
Отмечается, что депутат скончался в понедельник утром.

В партии, в которую он входил, рассказали, что Пасат был очень предан своему делу, был трудолюбивым и честным человеком и прекрасным коллегой. Партия выразила соболезнования родным и близким депутата.



Ранее в этот день сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае заживо сгорели водитель и фельдшер скорой помощи – в их машину влетела легковушка.

Читайте также:

Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых

Под Саратовом женщина задохнулась из-за залетевшей в рот осы

Во Французской Гвиане пчелы атаковали туристов и убили женщину
#молдавия
#смерть
#депутат
#насекомые
Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла овдовевшему военному с четырьмя детьми
05 августа 2024, 13:57

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Участник специальной военной операции оказался в сложной жизненной ситуации: у него скоропостижно скончалась жена, оставив четверых детей. Военный обратился за помощью к подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Военнослужащий попросил помочь получить путёвку в летний лагерь для старшей дочери. Вопрос прорабатывался с Минсоцразвития области и был решён положительно, путёвка девочке предоставлена», — сказала Ирина Фаевская.
Кроме того, семья получила в подарок от благотворительного фонда «Линия жизни» путёвке на 21 день в санаторий, расположенный в Анапе.

Обратиться за поддержкой к омбудсмену Московской области можно по телефону 8(498)602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив к письму необходимые документы, или через официальный сайт. Кроме того, на областном портале госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование.

Читайте также:

Областной омбудсмен Фаевская пригласила журналистов на конкурс «Слово в защиту»

Омбудсмен Фаевская наградила попечителя и президента фонда «Линия Сердца»

Омбудсмен Подмосковья Фаевская будет сотрудничать с Коломенским институтом
#ирина фаевская
#сво
#военные
#помощь
#омбудсмен
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Родченкова переобъявили в розыск
05 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/???? ??????

МВД России повторно объявило в розыск бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Информация об этом фигурирует в розыскной базе ведомства.
Там отмечено, что Родченков переобъявлен и ранее уже разыскивался.

При этом не указано, по какой статье он вновь разыскивается.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Тогда же агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого её глава Григорий Родченков подал в отставку и на следующий год уехал в США.

В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой серьёзные негативные последствия. Тогда же он был объявлен в международный розыск.

Читайте также:

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

Суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму

*признан Минюстом РФ иноагентом
#мвд
#розыск
#допинг
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поисковики обнаружили массовое захоронение в Кингисеппском районе Ленобласти
05 августа 2024, 13:30

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Поисковые отряды обнаружили массовое захоронение на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
По предварительным данным, это останки узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев «Дулаг-101». Он был организован в годы ВОВ фашистскими войсками. Прах обнаружили на окраине деревни Котлы. Сообщается, что там в период с 1941 по 1943 годы содержалось несколько тысяч военнопленных.

Опираясь на исторические данные, пленных заставляли работать каждый день по 18 часов в сутки. Из еды им выдавали только 200 грамм супа, а также 125 граммов хлеба. Из источников следует, что в феврале 1942 года из 400 находившихся в этом лагере узников в живых остались лишь 20.

По оценкам специалистов, в выявленном захоронении находится несколько тысяч уничтоженных фашистами военнопленных красноармейцев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз.

Читайте также:

МИД Польши возмутился тем, что концлагерь Освенцим назвали польским

В Ярославле скончался ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий

Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
#лагеря
#вов
#мид
#данные
#война
#ветеран
#человек
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украино-американское шапито: раздвоение личности Зеленского и деменция Байдена
05 августа 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности.
Улыбка на лице, невидимый стул, странные звуки и раздвоение личности. Редакция «Радио 1» рассказывает вам о странных ситуациях, которые происходят с американским лидером Джо Байденом, а также противоположных высказываниях президента Украины.

Американский лидер «завис» с улыбкой на лице после встречи со сторонниками

16 июня бывший президент США Барак Обама увел Байдена за руку со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе. В интернете появилось огромное количество видеороликов, на которых видно, как нынешний глава Белого дома и экс-президент США Барак Обама прощаются с публикой после окончания мероприятия.

Обама помахал рукой собравшимся и уже начал покидать сцену. Тем временем Байден «завис» с улыбкой на лице, из-за чего Обаме пришлось лично увести старика Джо со сцены.
Фото: РИА Новости/Стрингер

Байден попытался улететь в Россию после встречи вернувшихся в США осужденных

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом западных стран. В РФ в рамках обмена вернулись восемь граждан.

По окончании официальной церемонии американский лидер сел в опустевший самолет и пробыл на борту некоторое время. За всем этим с недоумением наблюдали вице-президент Харрис и сотрудники Секретной службы.

Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами

Президент США внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. На кадрах видно, как Байден пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Он повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки, кричать и смеяться.

«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США

Слёт в Нормандии обернулся позором для Байдена

Во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден вдруг резко отвернулся. Видео опубликовал канал Fox News. На кадрах видно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и жены глав государств не сразу заметили странное поведение Байдена. Чтобы старик Джо не выглядел глупо, они тоже повернулись.

Байден во время церемонии во Франции попытался сесть на невидимый стул

Президент США Джо Байден во время церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону и несколько раз попытался сесть на стул, которого не было.
Фото: РИА Новости/Стрингер

«Дамы и господа, президент Украины Путин!»

Президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал он.
Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал Зеленского с Путиным.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями, но поверить в это очень сложно.

У нас два Зеленских

Украинский лидер также не перестает всех удивлять. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Зеленский делает противоположные высказывания.

«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока (российскими войсками занята) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», – написал он у себя в Telegram-канале.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности

Помимо этого, Владимир Зеленский вовсю оскорбляет западных лидеров, чем усугубляет свое положение.

«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером», — возмутился майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, что Джозеф Байден стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. 46-й президент — единственный, кто отпраздновал свое 80-летие, находясь у власти.

Украинский президент Владимир Зеленский вступил в должность в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Зеленского легитимным президентом.

Читайте также:

Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов

«‎Зеркальце с порошком»: Захарова рассказала, на что Зеленский променял козырное положение

Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине
#сша
#президент
#мид рф
#лидер
#владимир зеленский
#всу
#макрон
#путин
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади, который «изменит ход истории»
05 августа 2024, 13:00

Фото: iStock/Zozulya

Российский певец SHAMAN анонсировал на 22 августа концерт «Победа» на Красной площади, который «изменит ход истории». Заявление артиста, сделанное на митинге у посольства США, приводит Пятый канал. По его словам, знаковое выступление состоится в День государственного флага России.
«Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием «Победа», — пояснил певец.
Недавно Ярослав Дронов (настоящее имя певца) попал в список наиболее востребованных эстрадных исполнителей, на его концерты продается больше всего билетов. О том, почему зрители концерта в Сочи пожаловались на исполнителя, какое «звание» вновь получил SHAMAN, и как в Кремле отреагировали на его недавний митинг-концерт у посольства США, рассказывала редакция «Радио 1».

Читайте также:

SHAMAN: жалобы поклонников, скандал в Уссурийске и конфликт со звездами эстрады

Песков оценил выступление SHAMAN у посольства США

Пригожин назвал справедливым звание заслуженного артиста РФ SHAMANа
#победа
#певец
#концерт
#зрители
#красная площадь
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Купальный сезон в Подмосковье продлится до 31 августа
05 августа 2024, 12:51

Фото: iStock/Artem Tryhub

Официальный купальный сезон в Московской области продлится до конца лета и завершится 31 августа, безопасность на пляжах и водоёмах региона обеспечивают спасатели, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Одна из приоритетных задач ведомства — обеспечение безопасности детей в период купального сезона. До конца последнего летнего месяца представители МЧС будут проводить рейды на пляжах и объяснять отдыхающим правила безопасного поведения на водных объектах», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что безопасным может быть купание только в оборудованных для этого местах. Кроме того, отдыхая на пляже, нельзя оставлять детей без присмотра и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:

Профессор МГУ рассказала о «нашествии» медуз в Крыму

Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей

Кинолог Голубев рассказал, каким собакам нельзя на пляж
#купальный сезон
#пляжи
#мчс
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Комлесхозе назвали главную причину природных пожаров
05 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В девяти из 10 случаев лесные пожары вызваны деятельностью человека. Один из главных источников природных пожаров – костёр, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Там со ссылкой на огнеборцев Мосооблпожспаса назвали основные причины возникновения природных возгораний.
Как отметили в ведомстве, каждый год лесные массивы страдают из-за неконтролируемых пожаров. Огонь в лесу может возникнуть как по природным причинам, так и по вине человека.
«Основные причины – непотушенная сигарета; горящая спичка; тлеющий пыж после выстрела охотника; масляная тряпка или ветошь; стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света; искры из глушителя транспортного средства; сжигание старой травы или мусора вблизи леса либо торфяника, а также расчистка лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства пастбищ с помощью огня. Но одним из главных источников природных пожаров является костёр», – отметили в ведомстве.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Читайте также:

В округе Балашиха открыли лесопожарную станцию

Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны

В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров
#комлесхоз мо
#пожары
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#штрафы
#подмосковье
#московская область
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред
Гастроэнтеролог Дианова: рисовую и манную каши из рациона стоит исключить
05 августа 2024, 12:09

Фото: iStock/Arx0nt

Каши — это не только привычный элемент нашего завтрака, но и настоящий кладезь питательных веществ. В них содержатся сложные углеводы, белки, витамины и клетчатка. Каши могут помочь в улучшении пищеварения, контроле веса и в поддержании здоровья в целом. Однако есть и обратная сторона медали — бесполезность и даже вредность некоторых круп.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в кашах, например, в перловой и овсяной, есть необходимые для организма элементы: полезный растительный белок и клетчатка.

Однако она отметила, что есть и менее полезные каши, которые желательно исключить из своего питания или же позволять себе изредка в качестве исключения.

«Менее полезна рисовая каша из обычного белого риса. Она приводит к запорам. И отварной рис используется при диареях: когда отравился человек, проще всего посидеть 2-3 дня на такой кашке. Это рабочая история. Манная каша тоже не очень полезна: повышает гликемический индекс, хотя в гастроэнтерологии есть заболевания, когда в стационарах дают манную кашу по другим соображениям. Для большинства обывателей увлекаться манкой в быту не надо», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что совершенно неполезны каши-трёхминутки, то есть быстрой варки, и про них желательно забыть.

Диетолог рассказала, как правильно есть каши, чтобы они принесли пользу организму, а не вред.

«Люди начинают есть кашу день и ночь — это неправильно. Есть потрясающий принцип тарелки, который подходит и под каши. У женщин средняя норма готовой каши — 100-150 грамм, у мужчин — 200-2500 грамм. Дальше кладем туда белок: отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра. И в конце добавляем фрукты и ягоды. Кашам чаще всего подходят эта клетчатка. Можно туда добавить какую-нибудь небольшую чашку кофе или чая, даже можно поставить «сладкую точку»: пастила, лаваш, сухофрукт», — сообщила специалист.
По словам собеседницы, именно цельнозерновые крупы — это то, чего должно быть больше в нашем рационе. И самое главное — готовить из них блюда сбалансированно.

Читайте также:

Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления

Названа диета, которая может привести к смерти

Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы
#психолог
#пастила
#диета
#норма
#ягоды
#вред
#врач
#диетолог
#питание
#фрукты
#кофе
#человек
#индекс
#блюда
#заболевания
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье к 1 сентября подготовят более 1,7 тыс. пешеходных переходов у школ
05 августа 2024, 11:51

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Свыше 1,7 тыс. безопасных пешеходных переходов обустроят рядом со школами в Московской области к началу учебного года. О этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов зампред правительства региона — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Мы должны обеспечить безопасность детей, которые идут в школы, в садики. Наша задача — к 1 сентября подготовить 1729 пешеходных переходов в соответствии с типовой схемой», — сказал Гержик.
Он отметил, что в пешеходном переходе, обустроенном у учебного заведения, обязательно должны присутствовать семь базовых элементов: в их числе дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости». На подъезде к переходу должны быть «лежачие полицейские». Необходимо также освещение, светофор системы Т-7, дублирующая разметка и обустроенные тротуары рядом с переходом.

Читайте также:

Расписание электричек до Клина изменится 10 и 11 августа

На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов

В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников
#пешеходный переход
#школы
#дороги
#алексей гержик
#минтранс мо
#1 сентября
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф