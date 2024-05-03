Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых

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Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.
Она отметила, что особенно критичной ситуация может быть в случае опухания полости рта или гортани из-за укуса насекомого.
Она добавила, что для снижения реакции можно принять антигистаминный препарат.
До этого Роспотребнадзор сообщил, что риска завоза и распространения лихорадки Ласса — острого вирусного заболевания, характеризующегося тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением многих органов — в России нет.
Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупреждал о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.
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«Ужаливание осы, пчелы, шершня может стать причиной анафилаксии — сильнейшей аллергической реакции. Такие симптомы развиваются молниеносно и сопровождаются тревожностью, судорогами, страхом, падением артериального давления, коллапсом и потерей сознания. Учитывая высокий риск летальности, надо срочно позвонить в службу спасения», — пояснила в беседе с RT врач.
Она добавила, что для снижения реакции можно принять антигистаминный препарат.
До этого Роспотребнадзор сообщил, что риска завоза и распространения лихорадки Ласса — острого вирусного заболевания, характеризующегося тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением многих органов — в России нет.
«Во Франции выявлен завозной случай лихорадки Ласса у военнослужащего, вернувшегося из Африки. Роспотребнадзор системно проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Ранее регистрировались спорадические случаи завоза вируса в Европу и другие страны из Африки. Риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует», – приводит АГН «Москва» сообщение Роспотребнадзора.
Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупреждал о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.
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Мелисса Тимофеева