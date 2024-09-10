Семя из Рузы купила квартиру по жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Семья Ивановых из Рузского городского округа воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и приобрела трёхкомнатную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
У супругов Алексея и Светланы двое детей — Кирилл 11 лет и Валерия 5 лет. Вместе они любят путешествовать и уже несколько раз бывали в Санкт-Петербурге.
Долгое время Ивановы жили у родственников, но узнав о мерах поддержки молодых семей в регионе, решили принять участие в программе.
«Купили "трешку" на вторичном рынке. Сейчас делаем ремонт и будем готовиться к новоселью. Мы хотели остаться в своем районе и выбрали дом на соседней улице. Дети ходят здесь в школу и кружки, а нам с мужем близко до работы», — рассказывает Светлана.
Чтобы стать участниками программы необходимо соответствовать следующим критериям:
- Возраст до 35 лет;
- Нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 10 кв. м на человека);
- Регистрация в Московской области;
- Наличие доходов для оплаты 65 % стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.
Заявку можно подать онлайн.
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