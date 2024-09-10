В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Подмосковье реализуется льготная программа по улучшению жилищных условий молодых семей — «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в государственную программу Московской области «Жилище». В 2024 году проект предоставил помощь в приобретении жилья 271 молодой семье, проживающей в 45 округах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Как можно участвовать в программе и какие документы понадобятся?
Цель программы: предоставление государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий через социальные выплаты.
Кто может участвовать?
В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру
Семья из Лотошино купила квартиру по жилищной программе
Цель программы: предоставление государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий через социальные выплаты.
Кто может участвовать?
- Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие одного и более детей;
- Молодые семьи РФ с детьми, в которых один из супругов не является гражданином РФ;
- Неполные многодетные семьи, состоящие из одного родителя-гражданина РФ и одного и более детей
- Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет;
- Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
- Семья должна иметь место жительства в Московской области;
- Наличие доходов или средств, достаточных для покрытия стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
- Согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
- Не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей;
- Не менее 35% расчетной стоимости жилья для семей с одним ребенком и более, а также для неполных семей с одним родителем и одним ребенком и более.
- Оплаты договора купли-продажи жилья;
- Оплаты договора строительного подряда на индивидуальное жилищное строительство;
- Первоначального взноса по жилищному кредиту, включая ипотечный займ;
- Оплаты договора участия в долевом строительстве при условии внесения средств на счет эскроу;
- Оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилья эконом-класса на первичном рынке;
- Последнего платежа по первому взносу, после которого жилье переходит в собственность;
- Погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам, если семья была признана нуждающейся на момент заключения кредита.
- Заявление;
- Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
- Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;—
- Копия свидетельства о браке (если имеется);
- Согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных;
- Решение органа местного самоуправления о признании семьи нуждающейся в жилье;
- Решение о наличии достаточных доходов или средств для оплаты стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.
- Молодая семья обращается в уполномоченный орган местного самоуправления или МФЦ по месту жительства одного из супругов.
- Уполномоченный орган принимает решение о включении семьи в программу.
- Министерство жилищной политики формирует списки семей, претендующих на выплату в текущем году.
- Семья получает свидетельство о праве на социальную выплату для приобретения жилья или создания объекта индивидуального строительства.
- Свидетельство передается в банк, где открывается счет для зачисления выплаты.
- В течение 7 месяцев необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факт покупки жилья.
В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру
Семья из Лотошино купила квартиру по жилищной программе
Дайана Хусинова