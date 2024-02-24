Моргенштерн* избил блогера Хованского на концерте в Сербии

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Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна* в Сербии. По словам свидетелей, Хованский начал произносить негативные комментарии в адрес зрителей, что привело к конфликту между ним и рэпером.
«Моргенштерн, пытаясь сохранить интерес аудитории, неуклюже вмешался в ситуацию с Юрием, и началась потасовка», — сообщает Readovka.Отмечается, что столкновение началось из-за неприятных высказываний Хованского в адрес публики.
При этом, как отмечает издание «Палач», оба блогера в прошлом были замечены в постановочных конфликтах.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Артем Кузьмин