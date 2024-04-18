Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*

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Московский городской суд признал законным штраф, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в интернете. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Артисту был прежде назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.
Макаревич* получил штраф в августе 2023 года, однако решение суда решил обжаловать. После рассмотрения апелляции, Мосгорсуд пришел к выводу, что наказание было законным и справедливым.
Жалоба артиста оставлена без удовлетворения.
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*признан иноагентом на территории РФ
Макаревич* получил штраф в августе 2023 года, однако решение суда решил обжаловать. После рассмотрения апелляции, Мосгорсуд пришел к выводу, что наказание было законным и справедливым.
Жалоба артиста оставлена без удовлетворения.
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*признан иноагентом на территории РФ
Анастасия Хохлова