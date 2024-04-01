«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Иноагент, актриса Яна Троянова* высказала мнение призналась, что мечтает убить российского президента Владимира Путина.
Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил, что на иноагента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после того, как она заявила, что «мечтает убить» президента России Владимира Путина.
Кроме того, известно, что Зайцев уже инициировал обращения в СК и прокуратуру по этому вопросу.
Ранее актриса Яна Троянова* направляла в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. До этого её признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».
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*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — прокомментировал в беседе с RT Зайцев.
Кроме того, известно, что Зайцев уже инициировал обращения в СК и прокуратуру по этому вопросу.
Ранее актриса Яна Троянова* направляла в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. До этого её признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».
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*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
Мелисса Тимофеева