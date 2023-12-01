Мошенники придумали новый способ обмана россиян

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Мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках.
После этого потенциальную жертву просят перевести денежные средства и направляют ссылку на оплату. Сразу после получения денег мошенник перестает выходить на связь. Общий доход преступников благодаря таким случаям может оказаться значительным.
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