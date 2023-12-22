Москалькова: Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных

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Военнопленные из России и Украины получили письма от своих родных, сообщила в своём Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она.Омбудсмен подчеркнула, что это первый подобный взаимный гуманитарный обмен с начала вооружённого конфликта 24 февраля 2022 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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