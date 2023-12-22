Украинский пленный заявил о желании получить гражданство РФ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинский военнопленный Станислав Гринченко заявил, что хочет получить российское гражданство и воевать на стороне ВС РФ, в интервью «РИА Новости».
«Мой брат — гражданин Российской Федерации — принимает участие в СВО. Родители, мать, отец, сестра — в принципе вся семья у меня там и живет (в России). Так как вся семья живет в России, и (они) граждане РФ, то хотел бы принять решение воевать с братом вместе и принять российское гражданство», — прокомментировал ситуацию Гринченко.
Украинец добровольно сдался в плен российской армии вместе с сослуживцами, отказавшись выполнять приказ командования. Он рассказал, что повестка приходила ему 14 раз, а он продолжал скрываться, не желая идти воевать.
«Напоили-накормили, не трогали», — рассказал военнопленный.
Читайте также:
«Мы не готовы»: Украинцы боятся возвращаться домой в страхе стать пушечным мясом
«Бессмысленно»: Боец ВСУ объяснил, почему новобранцам не дают позывные
Депутат Костенко: Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна
Евгения Парфентьева