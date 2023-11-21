Московская область вышла в лидеры по капремонту домов в России за 2023 год

Фото: МинЖКХ МО
Подмосковье вошло в число лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов. Программа регионального капремонта реализуется в 85 российских регионах. В Московской области в 2023 году их отремонтировали 2 тыс 196, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«С 2023 по 2025 годы Фонд капитального ремонта запланировал отремонтировать в Подмосковье 4 830 многоквартирных домов более чем на 59 млрд рублей. До конца текущего года в Московской области заменили 469 лифтов в 169 МКД, отремонтировали системы газоснабжения в 784 многоквартирных домах, заменили кровли в 175 домах», – отметили в министерстве.Помимо этого, в подмосковных МКД отремонтировали 137 фасада и 23 фундамента. Жилищные условия улучшат более 166 тыс жителей региона.
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