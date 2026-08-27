«Мухам тоже нужно»: как правильно утилизировать опавшие с дерева яблоки, совет биолога

27 августа 2026, 22:11

Биолог Воробьев: не стоит массово компостировать опавшие яблоки

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Садоводам не рекомендуется массово закладывать опавшие яблоки в компостные кучи, так как это может навредить растениям. Об этом стало известно 27 августа.





Как пояснил в интервью газете «Взгляд» биолог и агроном Михаил Воробьев, гниющие плоды способствуют значительному повышению концентрации органических кислот в удобрении, что негативно сказывается на многих культурах. Специалист советует утилизировать излишки падалицы альтернативными способами.



По его словам, плоды можно прикопать в отдаленном углу участка — там они перепреют, не оказывая вредного воздействия на почву и садовые насаждения. Другим вариантом является вынос яблок за пределы сада и распределение их тонким слоем по земле.





«Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем-то питаться, поэтому их появления не избежать», — прокомментировал спикер.