«Мухам тоже нужно»: как правильно утилизировать опавшие с дерева яблоки, совет биолога
Садоводам не рекомендуется массово закладывать опавшие яблоки в компостные кучи, так как это может навредить растениям. Об этом стало известно 27 августа.
Как пояснил в интервью газете «Взгляд» биолог и агроном Михаил Воробьев, гниющие плоды способствуют значительному повышению концентрации органических кислот в удобрении, что негативно сказывается на многих культурах. Специалист советует утилизировать излишки падалицы альтернативными способами.
По его словам, плоды можно прикопать в отдаленном углу участка — там они перепреют, не оказывая вредного воздействия на почву и садовые насаждения. Другим вариантом является вынос яблок за пределы сада и распределение их тонким слоем по земле.
«Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем-то питаться, поэтому их появления не избежать», — прокомментировал спикер.Однако эту «кормовую зону» лучше организовывать подальше от культурных растений, добавил собеседник. Обитатели сада являются естественной частью биоценоза, и опавшие фрукты служат для них привычным источником пищи, поэтому Воробьев призвал не стремиться к их тотальному уничтожению.