Биолог назвал причины роста численности клопа-вонючки в Подмосковье
Биолог Ададуров: коричнево-мраморных клопов фиксируют на юге Подмосковья
Потепление климата стало основной причиной размножения в Подмосковье коричнево-мраморных клопов из Восточной Азии. Об этом рассказал биолог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Ададуров.
В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что мягкие зимы и ранняя весна создали для этих вредителей комфортные условия для выживания. При этом их численность может варьироваться в зависимости от погоды в конкретном году.
«Наибольшее количество коричнево-мраморных клопов сейчас фиксируется на юге и юго-востоке Московской области. Динамика роста популяции остается заметной: если в начале 2020-х годов в регионе встречались преимущественно единичные экземпляры, то сейчас численность насекомых увеличилась многократно», — пояснил Ададуров.
Он уточнил, что наиболее уязвимыми растениями для коричнево-мраморного клопа являются яблоня, груша, персик, виноград, инжир, фундук, а также томаты, перец, огурцы, фасоль и кукуруза. Однако для человека это насекомое опасности не представляет.
Тем временем руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал Москве 24, что коричнево-мраморный клоп, более известный как клоп-вонючка, на сегодняшний день является редким гостем на огородах столичного региона. Эти вредители выбирают южные регионы, а в Московской области им сложно перезимовать из-за холода.
«У коричнево-мраморного клопа есть хоботок, которым он протыкает ткани растений и затем высасывает из них сок. На месте прокола остается некротическое пятно, нарушающее процесс фотосинтеза. В итоге растение ослабевает и может погибнуть», — предупредил специалист.
Так, по словам садовода, столичным дачникам пока рано бить тревогу. Тем не менее он посоветовал осматривать чердаки и крыши, куда клопы могут забираться на зиму. В случае обнаружения вредителей их необходимо уничтожить, заключил Туманов.