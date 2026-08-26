Биолог назвал причины роста численности клопа-вонючки в Подмосковье

26 августа 2026, 17:19

Биолог Ададуров: коричнево-мраморных клопов фиксируют на юге Подмосковья

Фото: iStock/jinjo0222988

Потепление климата стало основной причиной размножения в Подмосковье коричнево-мраморных клопов из Восточной Азии. Об этом рассказал биолог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Ададуров.





В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что мягкие зимы и ранняя весна создали для этих вредителей комфортные условия для выживания. При этом их численность может варьироваться в зависимости от погоды в конкретном году.





«Наибольшее количество коричнево-мраморных клопов сейчас фиксируется на юге и юго-востоке Московской области. Динамика роста популяции остается заметной: если в начале 2020-х годов в регионе встречались преимущественно единичные экземпляры, то сейчас численность насекомых увеличилась многократно», — пояснил Ададуров.

«У коричнево-мраморного клопа есть хоботок, которым он протыкает ткани растений и затем высасывает из них сок. На месте прокола остается некротическое пятно, нарушающее процесс фотосинтеза. В итоге растение ослабевает и может погибнуть», — предупредил специалист.