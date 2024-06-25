Мужчина рассказал о жизни после ампутации части пениса из-за рака

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
63-летний гражданин Бразилии перенес ампутацию части пениса из-за рака. Об этом сообщает BBC News.
Мужчина поделился, что сначала заметил на половом органе нарост. Опухоль постепенно увеличивалась в размерах и стала мешать половой жизни.
Он отметил, что медикам понадобилось 5 лет, чтобы поставить настоящий диагноз — рак пениса. В январе текущего года ему удалили новообразование и часть полового члена. По словам мужчины, в первые недели после операции он ощущал печаль, поскольку «отсутствие части пениса — это ужасно».
Он добавил, что страдал не только физически, но и эмоционально: ему было стыдно и он никому не мог рассказать о произошедшем. По мнению уролога Маурисио Денер Кордейро, рак полового члена является редким видом рака, однако в последнее время случаев стало намного больше. Распространение этого заболевания фиксируется не только в Бразилии, но и во всем мире.
Читайте также:
В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин
В Мытищах 14-летний юноша вставил в половой орган металлическую цепь и попал в больницу
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Он отметил, что медикам понадобилось 5 лет, чтобы поставить настоящий диагноз — рак пениса. В январе текущего года ему удалили новообразование и часть полового члена. По словам мужчины, в первые недели после операции он ощущал печаль, поскольку «отсутствие части пениса — это ужасно».
Он добавил, что страдал не только физически, но и эмоционально: ему было стыдно и он никому не мог рассказать о произошедшем. По мнению уролога Маурисио Денер Кордейро, рак полового члена является редким видом рака, однако в последнее время случаев стало намного больше. Распространение этого заболевания фиксируется не только в Бразилии, но и во всем мире.
Читайте также:
В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин
В Мытищах 14-летний юноша вставил в половой орган металлическую цепь и попал в больницу
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Екатерина Коршунова