В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин

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Житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Всего ему удалось провести восемь таких операций. Об этом информирует Metro.
Отмечается, что хирургические процедуры завершились после того, как один из пострадавших обратился в правоохранительные органы. Следователи сразу же выехали на место происшествия для уточнения всей информации.
Согласно информации следствия, пенсионер выполнял кастрацию для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване. В этих местах пенсионер выполнял операции. За свои услуги пожилой мужчина также брал деньги —1600 фунтов стерлингов.
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