В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Помимо нового уголовного дела, он обвиняется в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом проинформировал его адвокат в разговоре с РИА Новости.