МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа

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МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон. По информации МВД, реализация положений не окажет влияние на доходы и расходы государства.
Уточняется, что порядок взаимодействия операторов с государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.
Ранее финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм» поделился, что карта, банковский перевод или счёт клиента могут быть заблокированы из-за обычных операций. Блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями.
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