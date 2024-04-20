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МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа

20 апреля 2024, 08:32
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон. По информации МВД, реализация положений не окажет влияние на доходы и расходы государства.

Уточняется, что порядок взаимодействия операторов с государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.



Ранее финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм» поделился, что карта, банковский перевод или счёт клиента могут быть заблокированы из-за обычных операций. Блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями.

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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах
20 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/DmyTo

Пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге потушен. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что площадь пожара достигла 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 32 спасателя и семь единиц техники. Причины ​пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Дрон пытался атаковать топливно-энергетический комплекс, но был сбит. Обломки беспилотника упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.

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В США посадили в тюрьму бизнесмена Анслана за обход антироссийских санкций
20 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.
Отмечается, что Ансалана приговорили к шести годам тюрьмы, а его партнера к 21 месяцу заключения. Компания, которой Анслан руководил, занимается торговлей сталью.

При этом утверждается, что бизнесмен ​сотрудничал со следствием, а также пообещал вернуть сумму, полученную в результате незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты.

Напомним, в четверг, 18 апреля, Вашингтон расширил меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана. Также санкции были введены в отношении 16 физических и двух юридических лиц.

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Скончался «мебельный король» Сергей Зуев
«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев
20 апреля 2024, 08:02

Фото: iStock/jorgeantonio

В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что адвокат Зуева Станислав Акимов подтвердил его смерть. По словам Акимова, для родных погибшего и для него самого смерть бизнесмена стала абсолютной неожиданностью.

Уточняется, что ранее Зуеву провели успешную операцию и медицинское обследование.

Напомним, Сергей Зуев создал один из первых гипермаркетов мебели «Три кита» и попал под следствие по обвинению в контрабанде. Бизнесмен провел в заключении несколько лет и потерял контроль над своей компанией. После отбывания тюремного срока Зуев пытался вернуть свои активы, однако безуспешно.

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#следствие
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#мебель
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В Москве арестованы подозреваемые участники банды из Белгородской области
Суд арестовал четверых подозреваемых убийц из банды Белгородской области
20 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в участии в банде в Белгородской области, передает РИА Новости.
Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Выслогузов останутся под стражей до 6 июня 2024 года. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила в Telegram, что подозреваемые являются фигурантами дела о «вымогательстве». В производстве объединены уголовные дела о нескольких убийствах, похищении женщины и нераскрытом исчезновении двух мужчин.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде в связи с пропажей мужчины, после чего расследование было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

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#суд
#вымогательство
#убийство
#уголовное дело
#следственный комитет
#ск рф
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В Следственном комитете предложили продлить арест Блиновской
Адвокат Сальникова: СК РФ предложил продлить арест Блиновской
20 апреля 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следственный комитет (СК) попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом агентству ТАСС сообщила защитник Наталья Сальникова. Она отметила, что заседание по продлению меры пресечения состоится 22 апреля.
«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской», – высказалась Сальникова.

По ее словам, арест предлагается продлить на три месяца.

Ранее сообщалось. что «королева марафона» Елена Блиновская, содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции (СВО). Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой.

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#ск рф
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#елена блиновская
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«Личная трагедия»: Советник главы ДНР – о гибели военкора Еремина
20 апреля 2024, 04:24

Фото: iStock/SergeyPankratov

Cоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина личной трагедией. Он рассказал газете, что был вместе с журналистом в Волновахе в дни, когда город подвергался штурму и был освобожден.
«Мы с ним пересекались не единожды в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда его освобождали, я спускался с ним в катакомбы «Азовстали», и для меня он стал воплощением такого молодого, современного репортера», – высказался Кимаковский.

Ранее мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из села Никольское Донецкой народной республики (ДНР) в 2022 году во время обстрелов.

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#военкор
#днр
#удар
#украина
#сво
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В российском регионе изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО
В Кунгуре изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО
20 апреля 2024, 03:32

Фото: iStock/djedzura

В Пермском крае судебные приставы отправили три автомобиля, изъятых у пьяных водителей, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим», сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Один из автомобилей – Nissan Terrano – был изъят у жителя Кунгура, который дважды попадался на вождении в нетрезвом виде. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был признан виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорен к 160 часам обязательных работ. Его автомобиль был передан представителям Министерства обороны.

Конфискация автомобилей за такие правонарушения, как повторное вождение в нетрезвом виде и вождение без прав, была введена в 2022 году.

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#конфискация
#автомобили
#пьянство
#машины
#минобороны рф
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В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА
Гладков: Два человека погибли в результате удара БПЛА
20 апреля 2024, 02:09

Фото: iStock/Motortion

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об инциденте сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что в результате падения двух взрывных устройств загорелся дом, погибли два мирных жителя,

«В огне погибли прикованная к постели женщина и ухаживающий за ней мужчина», – добавил Градков.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле одной из подстанций в регионе, в результате чего был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре. Нападение произошло в Малоярославецком районе.

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#белгородская область
#сво
#удар
#пожар
#россия
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Пропал ключевой документ из дела Гиркина-Стрелкова, заявил адвокат заключенного
19 апреля 2024, 23:54

Фото: iStock/BrianAJackson

Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (известного как Игорь Стрелков) Александр Молохов заявил в беседе с РБК, что из материалов уголовного дела пропал ключевой документ.
По его словам, недостающий документ был обнаружен при внимательном изучении апелляционной жалобы.

«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», – отметил защитник.

Адвокат пояснил, что речь идет о так называемом отношении, подтверждающим, что одна из фронтовых частей согласилась подписать контракт со Стрелковым.

Защита планировала использовать этот документ в суде 15 мая. Однако в связи с утратой документа рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.

Ранее Молохов заявил, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Подсудимый был признан виновным в публичных призывах Интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

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#министр
#суд
#адвокат
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