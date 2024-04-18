«Потом сдерут три шкуры»: Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд

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Кредитные карты остаются актуальным способом заработка для банков, поскольку обычные потребительские кредиты одобряют уже не всем. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что доступность займов по кредиткам возросла после того, как ставки по кредитам наличными поднялись из-за решений Банка России. Кредитки всё ещё доступны и позволяют финансовым организациям зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, во время которого не начисляются проценты.
Банки получают бонус за любую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого устанавливаются заградительные комиссии — чтобы их не платить, каждый месяц по кредитке приходится тратить хотя бы 5 тысяч рублей, отметил Сироткин.
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Банки получают бонус за любую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого устанавливаются заградительные комиссии — чтобы их не платить, каждый месяц по кредитке приходится тратить хотя бы 5 тысяч рублей, отметил Сироткин.
«Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры», — пояснил финансист.Читайте также:
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