МВД объявило в розыск критикующего СВО блогера-бодибилдера Александра Шпака

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МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.
44-летний ютубер и бодибилдер Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Всё его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.
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