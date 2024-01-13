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МВД объявило в розыск критикующего СВО блогера-бодибилдера Александра Шпака

13 января 2024, 01:01
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.

Скорее всего, речь идет о дискредитации российской армии. В августе прошлого года, согласно данным Тверского суда Москвы, Александр Шпак становился фигурантом уголовного дела именно по этой статье. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ. Уже 7 раз на Шпака составляли протоколы за дискредитацию российских военных.



44-летний ютубер и бодибилдер Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Всё его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.

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#мвд
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Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов ввели в Москве
13 января 2024, 00:11

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Синоптики Гидрометцентра ввели на территории Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов нынешней ночью и в утренние часы 13 ноября: по их данным, столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение действует до 14:00 13 января. О сильных морозах ночью и утром субботы также предупредили и в МЧС.

При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, что оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в «цветной» шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.

Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.

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#гидрометцентр
#погода
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#московская область
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50 парков Подмосковья пригласили на празднование Старого Нового года
12 января 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Около 50 парков культуры и отдыха Подмосковья 13 и 14 января проведут празднование Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, 13 января на празднике «Хороводы, снеговики и сдобы» в Пестовском парке Балашихи состоится музыкальная интерактивная программа «Здравствуй, Старый Новый год!».

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово будут работать караоке, фотозона «5 минут». Пройдёт выступление народного фольклорного коллектива.

В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне покажут шутливый театрализованный концерт «Новогодний огонёк», пройдёт конкурс маскарадных костюмов.

14 января мероприятие «Ёлки, санки, парки» предложит гостям парка семейного отдыха в Дубне командные игры «Снежный боулинг», новогоднюю конкурсную программу «Попади снежком» и спортивные эстафеты.

В парке «Пегас» в Егорьевске состоятся детский мульт-квест с аниматором «Следопыт», конкурс «Теплые снежки». Будет работать фотозона «Северное сияние».

В Лотошинском парке культуры и отдыха пройдут снежные игры, соревнования по северной ходьбе.

Подробную информацию о празднике можно найти в соцсетях и на официальных ресурсах парков, а также на сайте министерства.

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Стоимость ремонта системы отопления Звёздного городка оценили в 550 млн рублей
12 января 2024, 22:37

Фото: Яна Шаливская

На ремонт котельной и теплосетей в Звёздном городке потребуется около 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации этого закрытого административно-территориального образования.
«Ремонт трубопроводов и тепловых сетей оценивается в сумму свыше 230 млн рублей, ремонт канализации и водоснабжения – более чем в 35 млн рублей. Муниципалитет рассчитывает провести работы в 2024-2025 годах. Ремонт котельной планируется провести в трёхлетней перспективе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ожидается субсидия из областного бюджета, готовится организация тендера. В пресс-службе заверили, что котельная Центра подготовки космонавтов не изношена, но нуждается в модернизации.

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В Климовске тепло запустили во все многоквартирные дома
12 января 2024, 22:09

Фото: Яна Шаливская

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск тепло удалось запустить во все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Осталось подключить к отоплению четыре малоэтажных дома.
«Сегодня завершили работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска. Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный №27, 28, 29. Дом №22 планируем подключить к отоплению в субботу», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. К 12 января тепло подвели почти во все пострадавшие дома.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#московская область
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Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу
12 января 2024, 21:49

Фото: Евгений Рой

Последствия коммунальной аварии в Яхроме удалось ликвидировать. Котельная на улице Ленина вновь заработала в полную силу.
В пятницу утром в подвале этой котельной произошла утечка в теплосети. Из-за ЧП пришлось отключить центральное отопление и горячую воду в жилых домах и на социальных объектах. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома, пять детских садов, школа и интернат.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место, утечку обнаружили, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена. Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
«Специалисты успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура во всех домах нормализуется», — заверил Поночевный.
Жителей Яхромы, в квартиры которых тепло ещё не пришло, просят обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 7 (496) 223-19-61 и 7 (495) 993-95-32.

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#подмосковье
#московская область
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Кириенко: президентские гранты получат проекты ДНР, ЛНР и Запорожской области
12 января 2024, 21:45

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из ДНР, 8 из ЛНР, а также 4 из Запорожской области. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, информацию предоставляют РИА Новости.

Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие общества рассказал, что одним из акцентов обучения являются некоммерческие организации освобожденных регионов. Наибольшую активность проявили в Донецкой Народной республики, где оказалось 12 победителей.

«64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций — победителей прямо из самих освобожденных регионов», — отметил Кириенко.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится третья Всероссийская премия «Молодой промышленник года». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Женщина узнала про обман женатого любовника и получила совет
The Sun: Коуч Сандерс дала совет женщине, которая узнала, что ее любовник женат
12 января 2024, 21:29

Фото: istock / fizkes

Женщина случайно узнала, что ее возлюбленный женат и обратилась за помощью к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс. Об этом пишет издание The Sun.

За советом к Сандерс обратилась 32-летняя читательница, после того, как узнала о вранье возлюбленного и наличию у него жены. Она рассказала, что познакомилась с ним на конференции, и в скором времени между ними завязались отношения без обязательств.

«Он сказал мне, что тоже одинок. Секс был потрясающим, но я сразу дала понять, что ничего серьезного не будет, так как хотела сосредоточиться на карьере», — поделилась девушка.
Она рассказала, что они виделись редко, поскольку проживали в разных городах. Но они много общались в соцсетях и, как показалось женщине, начали сближаться.

Об обмане стало известно случайно. По работе читательница оказалась около дома любовника позвонила ему, чтобы предупредить о визите. Мужчина явно не был рад такому предложению, а потом она услышала на заднем фоне женский голос. Позже мужчина признался, что 5 лет женат, но хотел секса без обязательств. Девушка разозлилась и даже захотела рассказать об обмане его супруге.

В ответ на письмо коуч указала, что злость в такой ситуации оправдана: женщина из-за обмана стала любовницей, к тому же успела влюбиться в мужчину, который оказался лгуном. Но, по мнению Сандерс, рассказывать о произошедшем его партнерше не нужно.

«Возможно, от этого на короткое время вам станет легче, но ей это только причинит боль», — объяснила Сандерс.

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#секс
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#мужчина
#отношения
#дома
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Подмосковные энергетики подготовили к морозным выходным более 300 аварийных бригад
12 января 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
«Передвижные электростанции передислоцированы для резервирования и разгрузки самых перегруженных участков электросетей. Непрерывно контролируется работа оборудования подстанций и линий электропередачи. Для этого используются приборов, своевременно определяющие нагрев оборудования для его разгрузки», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что приведены готовность 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единиц техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 164 передвижных дизель-генераторных установок готовы обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220, либо написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно по ссылке.

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#минэнерго мо
#электричество
#аварии
#энергетика
#подмосковье
#московская область
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В Мытищах мужчина занял парковочное место с помощью дивана
12 января 2024, 20:21

Фото: istock / Patryk_Kosmider

Житель подмосковных Мытищ нестандартным образом занял парковочное место. Мужчина притащил туда диван. Об этом сообщает телеграм-канал «Это Москва».

Такой своеобразный метод решения проблем с поиском места для парковки придумал один из жильцов дома, который нахоидтся на улице Борисовка, 16. На видеозаписи, которое сделала местная жительница, видно, как между автомобилями стоит желтый диван.

«Как у нас оригинально занимают парковочное место! Удобненько, приехал — место занято», — прокомментировала увиденное девушка.
В шутку она также предложила установить телевизор и посадить охранника для парковочного места.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дома
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