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ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск

28 декабря 2023, 01:35
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Анастасия Брюханова — бывший мундеп московского района Щукино,где она возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2021 году стала кандидатом в Госдуму, однако проиграла представительнице «Справедливой России» Галине Хованской.

В апреле 2023 года Брюханова попала под следствие/ Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») и грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвиняла российских военных. Примечательно то, что фигурантка ранее сотрудничала с рядом блогеров, которые впоследствии были признаны иноагентами.

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#розыск
#фейки
#депутаты
#мвд
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МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
МВД лишило гражданства преступников, получивших паспорт РФ, в пяти регионах
28 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/blinow61

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях полицейские лишили гражданства людей, совершивших преступления после приобретения документов РФ. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — говорится в публикации.

Уточняется, что тех, кто был лишён российского гражданства после совершения преступления, выдворят с территории страны.

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#мвд
#гражданство
#россия
#преступление
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На 95-м году жизни умер создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок
27 декабря 2023, 23:23

Фото: iStock/jorgeantonio

Австрийский бизнесмен и инженер, основатель компании — производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Об этом пишет Die Presse со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
«До самого конца он отвечал за стратегическое направление компании и её сотрудников», — говорится в публикации.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

Авторы отметили, что изобретатель до 52 лет не занимался конструированием огнестрельного оружия. Но однажды Глок решил приобрести аппарат, предназначенный для литья армейских ножей из полимеров, после чего и занялся производством своего первого пистолета. Впоследствии именно он и получил название Glock 17.

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#пистолет
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#смерть
#бизнесмен
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В ЦБ рассказали, после каких фраз телефонных аферистов надо бросать трубку
27 декабря 2023, 22:27

Фото: iStock/artoleshko

Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале.
В ЦБ предупредили, что услышав приведённые ниже фразы, необходимо сразу же бросить трубку и перезвонить в учреждение из которого вас, якобы, только что звонили, набрав номер вручную.

Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.

Тревожным звонком должен стать момент, когда звонящий представляется «сотрудником Центробанка». На самом деле, сотрудники ЦБ никогда не звонят и не пишут россиянам самостоятельно.

Также стоит запомнить фразу «специальный или безопасный счет». Вам могут предложить перевести на него сбережения, которые, якобы, могут украсть мошенники. Однако, стоит запомнить, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не существует.

Часто можно услышать от мошенников и такие фразы как: «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» или «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». При этом, сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят следственные действия с помощью телефонного разговора, а если банковским работникам активность на вашей карте покажется подозрительной — то она будет заблокирована без вашего участия.

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#деньги
#мошенники
#кредит
#счёт
#сбережения
#цб
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Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» приехать в Чечню
27 декабря 2023, 20:38

Фото: Сайт Кремля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил раскаявшимся участникам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой приехать в Чечню и реабилитировать себя перед общественностью, способ, которым можно было бы этого добиться, он описал в своём Telegram-канале.
По мнению главы Чеченской Республики, оправдываться за подобный проступок стоит не словами, а делом.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — предложил Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы поработать добровольцем и помочь будущим военнослужащим с приготовлением еды, стиркой, а также с тренировками. По мнению Кадырова, именно такие действия могут показать искреннее раскаяние, а также подтвердить слова о патриотизме и любви к Родине.

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#рамзан кадыров
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#патриотизм
#праздник
#звёзды
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Юрист Хаминский заявил о последствиях для Соловьёва за оскорбления Собчак
27 декабря 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что за оскорбления и недоказанные обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьёва в адрес Ксении Собчак может грозить первому даже лишением свободы.
Юрист пояснил, что за оскорбления и серьёзные обвинения в свой адрес Собчак вправе призвать Соловьёва к гражданской ответственности и через суд потребовать извинений.

«Соловьев может быть привлечен к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением штрафа до 5 тыс. рублей. Также Собчак может написать на Соловьева заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Наказание здесь предусматривает штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Поводом к резкой критике Ксении Собчак со стороны Владимира Соловьёва послужила вечеринка Анастасии Ивлеевой, участницей которой стала Собчак. Сам Хаминский также резко отрицательное отношение к этому мероприятию.

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#юрист
#коап
#закон
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Гости выставки «Россия» смогли написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat
27 декабря 2023, 19:57

Фото: Александра Степанова

Гости стенда Московской области на выставке «Россия» получили возможность написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat, об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.

Московская область тесно сотрудничает со Сбером в сфере внедрения новых технологий в повседневную жизнь граждан. Один из таких проектов, который уже активно используется для обработки обращений жителей региона — GigaChat. Посетители подмосковного стенда на выставке получили возможность лично проверить возможности нейросети, создав письмо Деду Морозу или новогоднюю открытку. Творения искусственного интеллекта будут высланы посетителям по электронной почте.

«В Подмосковье реализуется 27 проектов с применением ИИ, в том числе со Сбером, например, чтение медицинских снимков, голосовой ввод данных в медкарты и т.д. Мы решили дать возможность гостям подмосковного стенда поработать с GigaСhat, который недавно начали использовать для решения социальных вопросов», — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он также рассказал, что и сам опробовал возможности нейросети на выставке. По его словам, получилось очень здорово.

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Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»

Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин
#московская область
#россия
#ии
#выставка
#андрей воробьёв
#дед мороз
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Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
27 декабря 2023, 19:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Перед началом Госсовета по итогам Года педагога и наставника участники заседания присоединились к Всероссийской акции «Ёлка желаний».
В Александровском зале установили новогодние ёлки, которые украсили открытками, в которых дети поделились своими заветными мечтами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с ёлки три открытки. Оказалось, что 3-летний Тимофей из Седово Донецкой Народной Республики, 4-летний Слава из Монино и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов мечтают о велосипедах.

«Обязательно исполним каждое желание. Очень важно, чтобы всё, о чем мечтают наши дети, исполнялось. И волшебный Дед Мороз всегда приходит на помощь тем, у кого много друзей. А у этих ребят друзья есть»,-говорит Андрей Воробьёв.
«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

Напомним, Андрей Воробьев снял 3 игрушки с аналогичной ёлки, которая установлена в мастерской управления «Сенеж».

Губернатор обещал исполнить желания 11-летнего Саши из Богородского округа. Он хочет полетать на вертолете. 8-летний Матвей из Ивантеевки мечтает проехаться на танке, а 14-летний Дима из Балашихи попросил в подарок шведскую стенку.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#дети
#новый год
#праздник
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Автоэксперт Сажин заявил о сокращении качества обучения в автошколах
27 декабря 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал систему обучения будущих водителей в автошколах.
«Качество обучения и процесс сдачи экзаменов сегодня сократился до 10% по всей России. Нужно начинать обучать все-таки кандидатов в водителей более качественно, давать им полную программу и усилить контроль за предоставлением количества и качества образовательных услуг. Тогда это будет очень эффективно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам.

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#качество
#авто
#образование
#водители
#автошкола
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Депутат Нилов поделился планами на 2024 год
Депутат Нилов: «Темп не снижать, бороться за социальную справедливость»
27 декабря 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился планами, которые депутаты планируют реализовать в Новом 2024 году.
«Планы у нас следующие: темп не снижать, бороться за социальную справедливость, решать те вопросы, которые перед нами ставят граждане. Некоторые из вопросов порой решаются одним телефонным звонком! Но нерасторопные чиновники не спешат что-либо делать. Встречи с избирателями показывают как раз это: над людьми издеваются, мешают им открывать бизнес, ставят какие-то искусственные препятствия, делают из них «курьеров», посылая из одной инстанции в другую. Эта порочная практика должна быть прекращена!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Также он поздравил россиян с наступающими праздниками, пожелав людям в Новом году больше гармонии, душевной теплоты и реализации всех целей и задач.

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