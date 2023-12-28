ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск

Фото: iStock/???? ??????
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
В апреле 2023 года Брюханова попала под следствие/ Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») и грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвиняла российских военных. Примечательно то, что фигурантка ранее сотрудничала с рядом блогеров, которые впоследствии были признаны иноагентами.
Читайте также:
Бывшего московского мундепа Брюханову объявили в розыск
Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС РФ
Артем Путинцев