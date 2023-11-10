На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири

Фото: пресс-служба ЦППК
После капремонта пассажиропоток станции Снегири вырос на 13%. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
В 2022 году завершился капитальный ремонт истринской станции «Снегири».
На сегодняшний день востребованность станции выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом. С начало года было совершено 770 тысяч поездок.
На станции были обновлены перекрытия и фундаментные блоки, а также ограждения и сходы. Кроме этого, для удобства пассажиров сделали светодиодное освещение, удобные лавочки и установили урны, чтобы избежать загрязнения.
Стоит отметить, что со станции Снегири можно добраться до Москвы, Волоколамска, Шаховской, Подольска, Серпухова и Тулы.
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На сегодняшний день востребованность станции выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом. С начало года было совершено 770 тысяч поездок.
Стоит отметить, что со станции Снегири можно добраться до Москвы, Волоколамска, Шаховской, Подольска, Серпухова и Тулы.
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Мира Полтева