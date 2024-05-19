На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе

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Православный священник Андрей Ткачев объяснил, почему разовый секс считается греховным, а также почему целомудрие необходимо в современном мире. Об этом сообщает Monavista.
По словам батюшки, для протоиерея момент превращения девушки в женщину является священным, по этой причине его необходимо охранять. Ткачев подчеркнул, что красота отношения базируется на уважении и терпении. Смена половых партнеров лишь разрушает ее.
Священник пояснил свое недовольство тем фактом, что в настоящее время пытаются буквально узаконить разовый секс во время дискотек или в салонах транспортных средств, оправдывая его различными способами. Ткачев заключил, что Божье благословение и семейная поддержка являются основой долгой и счастливой семейной жизни.
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Екатерина Коршунова