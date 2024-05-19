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На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе

Батюшка Ткачев объяснил греховность разового секса и важность целомудрия
19 мая 2024, 15:50
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Православный священник Андрей Ткачев объяснил, почему разовый секс считается греховным, а также почему целомудрие необходимо в современном мире. Об этом сообщает Monavista.


По словам батюшки, для протоиерея момент превращения девушки в женщину является священным, по этой причине его необходимо охранять. Ткачев подчеркнул, что красота отношения базируется на уважении и терпении. Смена половых партнеров лишь разрушает ее.

Священник пояснил свое недовольство тем фактом, что в настоящее время пытаются буквально узаконить разовый секс во время дискотек или в салонах транспортных средств, оправдывая его различными способами. Ткачев заключил, что Божье благословение и семейная поддержка являются основой долгой и счастливой семейной жизни.

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Глава г.о. Пушкинский Красноцветов проинспектировал три новые многоэтажки
19 мая 2024, 14:01

В городском округе Пушкинский сданы три многоквартирных дома, с инспекцией на объекты прибыл глава г.о. Максим Красноцветов.
«В Пушкинском сданы три многоквартирных дома. В ближайшее время в новые дома на улицах Октябрьская и Гоголевская в Пушкино, на улице Краснофлотская в Красноармейске переедут жители аварийных домов», — уточняется в Telegram-канале Красноцветова.

Уточняется, что в новые дома переедут около 65 семей — более 170 человек.

По словам Красноцветова, финальные работы по благоустройству придомовой территории, включая парковку, будут завершены в течение месяца.

Отмечается, что помимо постройки новых многоквартирных домой, для переселения людей из аварийного жилья власти также покупают квартиры на вторичном рынке.

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В России разрабатывают следующее поколение систем ПРО
«Звезда»: В России разрабатывают следующее поколение систем ПРО
19 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В России ведут работы по разработке следующего поколения систем противоракетной обороны (ПРО), об этом сообщил главный конструктор командного пункта системы ПРО в интервью для телеканала «Звезда».
«Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения. это все прорабатывается и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение наших систем», — рассказала собеседник телеканала.

В целях сохранения секретности проекта издание не показало лицо конструктора, а также не раскрыло его имя.

Напомним, ранее с безумным предложением о системах ПВО выступил представитель Североатлантического альянса. По его словам, НАТО может сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#ракета
#разработка
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В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
19 мая 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Ушёл из жизни посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, причиной смерти дипломата могло стать заболевание печени.

Посол проживал в квартире в Замоскворецком районе Москвы. Именно там вчера вечером сотрудница дипведомства обнаружила его бездыханное тело. Следов насильственной смерти на ​Сальгадо ​найдено не было.

Сообщается, что дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание.

Эльвир Сальгадо руководил дипмиссией в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.

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#москва
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#дипломат
#гондурас
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МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге
19 мая 2024, 10:53

Фото: iStock/Ilya Burov

В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.
Уточняется, что имеются в виду документы, относящиеся к обществу с ограниченной ответственностью. Оно будет ответственно за осуществление беспошлинной торговли для диппредставительств, консульских учреждений и представительств стран при международных организациях.

По данным источника, стоимость на продукцию в магазинах будет установлена в российской, американской и европейской валютах. После покупки сотрудникам дипломатических ведомств будет выдаваться чек с надписью Duty Free, в котором также могут указываться данные о покупателе. Примечательно, что эти магазины не следует считать возрождением «Березок» времен СССР.

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#мид рф
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Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс
19 мая 2024, 08:40

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные рассказали РИА Новости, что им неоднократно угрожали из-за поездки на Донбасс.
«Нам не первый год уже поступают угрозы, но, несмотря на всё это давление, мы всё равно приехали сюда. И я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придётся попрощаться», — заявил Эдгар Запашный.

Его брат Аскольд подчеркнул, что все участники поездки отправились в регион на добровольной основе. На предложения отказаться они только удивлялись и заявляли, что обязательно поедут на Донбасс.

Аскольд также заявил, что те, кто не смог отправиться в поездку, были очень расстроены.

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#донбасс
#артист
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В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от семьи
Омбудсмен Солтаев назвал мошенниками помогающих Заурбековой правозащитников
19 мая 2024, 07:37

Фото: iStock/globalmoments

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что кризисные группы, помогающие женщинам с Кавказа, — это псевдоправозащитники и мошенники. Так в своем Telegram-канале Солтаев прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома чеченкой Лией Заурбековой.
Омбудсмен отметил, что «псевдоправозащитники» используют республику и Северный Кавказ в «грязных целях». Солтаев также усомнился в том, что в чеченских семьях ущемляют и притесняют девушек. По его мнению, подобные действия к близким крайне строго осудили бы в чеченском обществе.

Солтаев напомнил, что ситуацию с Заурбековой лично взял на контроль депутат Госдумы Адам Делимханов, который ранее выразил уверенность, что сбежавшую девушку «вернут родственникам».

Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Толпа родственников девушки окружила здание. В настоящее время Заурбекова находится не в России.

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#чечня
#девушка
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СК даст правовую оценку уголовному преследованию чиновников РФ на Украине
18 мая 2024, 23:44

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил оценить с правовой точки зрения заочное предъявление государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову и российским офицерам, сообщили в СК.
«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», – отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также представители структуры заявили, что в рамках расследования уголовного дела следователи определяет конкретных должностных лиц, которые приняли незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности.

Ранее ГБР Украины заявил о заочном предъявлении обвинений Бортникову, Золотову и ряду высокопоставленных офицеров России.

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#александр бортников
#виктор золотов
#фсб
#следственный комитет
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Раскрыта дата появления пилотных зон связи 5G во всех российских регионах
Минцифры: пилотные зоны 5G появятся в каждом субъекте России к 2030 году
18 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/AnuchaCheechang

Пилотные зоны 5G должны появиться во всех субъектах России к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе пленарной сессии «Экономика данных и цифровой трансформации государства».
Он подчеркнул, что помимо пилотных зон в каждом субъекте, в 16 городах России с численностью свыше одного миллиона человек должны появиться уже коммерческие сети, которые начнут предоставлять услуги на сетях пятого поколения.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Московская и Ленинградская области.

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#мобильная связь
#минцифры
#россия
#развитие
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Нападавшую на людей мартышку поймали в Хабаровском крае
18 мая 2024, 19:00

Фото: iStock/Seregraff

В Комсомольске-на-Амуре поймали мартышку, которая терроризировала местных жителей и укусила двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что хозяева регулярно выпускали животное, которое бегало по улицам и нападало на местных жителей. По словам одной из пострадавших от мартышки, ей пришлось зашивать руку из-за укуса.

Сотрудники экстренных служб смогли поймать агрессивную мартышку, которая была отправлена в ближайший питомник.

Ранее сообщалось, что крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом. Реакция местных жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.

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#сотрудники
#хабаровский край
#зоопарк
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