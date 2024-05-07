«Поставила смертельный диагноз»: писательница отомстила фанату за непрошенное фото пениса

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov
Британская писательница Бекки Холмс отомстила подписчику, который прислал ей в личные сообщения фотографию полового органа. Об этом женщина написала в социальных сетях.
Холмс рассказала, что некий Грег отправил ей поздравление с днем рождения. Незнакомец отправил фотографию, на которой он изображен без штанов, а его пенис торчал из дырки в листе с пожеланиями.
Писательница не растерялась и поблагодарила мужчину, одновременно сообщив ему о странном красном пятне на животе. Холмс соврала, что имеет диплом врача по дерматологии, и посоветовала незнакомцу обратиться за медицинской помощью. Грег долго сопротивлялся, говорил, что это след от одежды, однако женщине все же удалось убедить его в серьезности «заболевания».
Примечательно, что скриншоты переписки быстро распространились в интернете. Писательница отметила, что ей удалось перехитрить незнакомца, а также добавила, пятиминутный сюжет об этой ситуации показали по телевидению.
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Писательница не растерялась и поблагодарила мужчину, одновременно сообщив ему о странном красном пятне на животе. Холмс соврала, что имеет диплом врача по дерматологии, и посоветовала незнакомцу обратиться за медицинской помощью. Грег долго сопротивлялся, говорил, что это след от одежды, однако женщине все же удалось убедить его в серьезности «заболевания».
Примечательно, что скриншоты переписки быстро распространились в интернете. Писательница отметила, что ей удалось перехитрить незнакомца, а также добавила, пятиминутный сюжет об этой ситуации показали по телевидению.
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Екатерина Коршунова